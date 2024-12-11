Для всей Украины или только части: Зеленский сделал новое заявление о приглашении в НАТО

Украина может получить приглашение в НАТО, которое будет распространяться на территорию в международно признанных границах. Однако действия Альянса могут распространяться только на часть нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для CBN News.

Важно Зеленский четко ответил, возможны ли территориальные уступки России

Зеленский о приглашении в НАТО

Зеленский отметил, что в вопросе приглашения Украины в НАТО стоит быть реалистами. Он считает, что кроме Альянса, не существует "зонтика", который мог бы защитить наше государство от России.

Украинский лидер отметил, что есть более 20 подписанных с партнерами соглашений о гарантиях безопасности. В этих документах говорится о финансовой, военной (оружие, защита неба), гуманитарной, медицинской, энергетической помощи, а также санкционной политике. Однако, если говорить о модели, когда территории страны защищены от вторжения, то говорится о НАТО.

Зеленский отметил, что приглашение для НАТО – это первый шаг, который даст честный ответ, будет ли Украина в будущем членом Альянса. В то же время президент добавил, что понимает – Украина не может стать полноценным членом НАТО, пока идет война.

Украина понимает и не хочет втягивать военных других стран в эту войну. Когда говорят, что "Украина хочет втянуть НАТО в войну" – это неправда. Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО,

– подчеркнул Зеленский.

Говоря о приглашении в НАТО, Зеленский заявил, что его могли бы дать Украине в ее международно признанных границах. Впрочем, действие Альянса может распространяться только на те территории, которые находятся под контролем нашего государства, с возможностью будущего расширения.