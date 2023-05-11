Пригожин ходит между жизнью и адом: какая судьба может ждать "повара" Путина

Евгений Пригожин постоянно шантажирует российское военно-политическое командование тем, что ЧВК Вагнера покинет Бахмут. Его группировка ежедневно теряет сотни людей в день, и пополнения нет.

Раньше ему давали карт-бланш на вербовку заключенных, но не сейчас. Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Какая судьба ждет Пригожина

По словам политолога, у него в принципе может не остаться иного варианта, чем уйти. "Если там останется 1,5 – 2 тысячи, у него выхода другого не будет. Подразделение уже будет недееспособным", – утверждает Тизенгаузен.

Скорее всего, Пригожин действительно сбежит из Бахмута. Но перед этим он максимально повысит градус и будет говорить о том, что "сделал все возможное".

Он снова разложит трупы, как он это любит, в форме собственного портрета, или еще как-то. Выйдет оттуда информационно условным победителем, россиянам он так подаст. А все остальные, кто сделал так, что "доблестные" бойцы Пригожина были вынуждены уйти, станут козлами, уродами и дедушками,

– заметил Тизенгаузен.

Интересно, что главарь наемников "Вагнера" был вынужден оправдываться, что дедушкой он назвал Валерия Герасимова, отнюдь не Владимира Путина. Но все прекрасно понимают, что он назвал дедушкой, который не в своем уме.

Есть еще один вариант для Пригожина. С этой своей риторикой он просто не доживет.

"И все. Сразу же закончатся все ЧВК "Вагнера", все забудут о Пригожине. Кто сейчас о Кириле Стремоусове помнит? Никто. Такова у него судьба, и он это прекрасно понимает. Он уже в пограничном пункте между адом и жизнью ходит", – резюмировал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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