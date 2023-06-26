Временное убежище: что будет делать Пригожин в Беларуси
Пригожин не будет находиться до конца войны в Белоруси. У него нет возможности, Беларусь – это не его уровень.
Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Пригожин не уверен, что ему ничего не угрожает. Он начал ту игру, которую не смог довести до конца.
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Я уже видел, что некоторые западные СМИ, опираясь на заявления некоторых генералов, рассказывают о том, что Пригожин будет наступать на Киев своими ЧВК "Вагнер". Это смешно слышать на самом деле,
– отметил Александр Коваленко.
Полк Калиновского против режима Лукашенко
Накануне полк Калиновского призвал белорусов быть готовым к разным сценариям. Их планы – изгнать российских оккупантов с территории Беларуси, вместе с этим избавиться от Лукашенко и его режима. Есть все шансы.
Мы не видим, что пока происходит масштабная передислокация вагнеровцев именно в Белоруссию. Видим наоборот, что они отходят к границе Украины с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области. Следовательно, говорить, что это будет основной ударный элемент для противодействия полку Калиновского нельзя,
– объяснил Коваленко.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что ждет Пригожина в Беларуси: смотреть видео
Без поддержки людей ничего не будет
По словам Коваленко, если начнется силовая смена власти в Беларуси, она должна сопровождаться протестными действиями со стороны населения.
Если ее не будет, то полку Калиновского не будет никакого шанса, даже если там не будет и ЧВК "Вагнер", то есть поддержка населения важна. Но если будет достаточная поддержка, то никакой ЧВК "Вагнер" не играет никакой важной роли в противодействии такому сценарию.
– отметил Коваленко.
Впрочем, Александр Коваленко подчеркнул, что подобного можно ожидать только после возвращения границ Украины на момент 1991 года. Пока силы в полку Калиновского необходимы для завершения боевых действий в Украине. Только тогда можно заняться подготовкой к освобождению Беларуси.
Мятеж Пригожина: что известно
- Во время мятежа Пригожина Кремлю пришлось быстро перебрасывать войска с Востока. Их наспех начали перенаправлять в московский регион.
- В Институте изучения войны отметили, что во время мятежа россияне совершили значительное количество безрезультатных попыток наземных атак у Бахмута и их было даже больше, чем обычно. Однако это не помешало украинским войскам продолжать контрнаступление на 3 участках фронта.
- В понедельник утром, 26 июня, российские информационные помойки начали писать о том, что Шойгу поехал проверять один из военных пунктов управления. В то же время, от Пригожина за последнее время нет ни известия – он не выходит на связь.