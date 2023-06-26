Пригожин или другие могут продолжить: почему Путин не спешит увольнять Шойгу

В результате попытки военного переворота Владимир Путин лишился авторитета в глазах правящей верхушки России и не способен больше влиять на всех участников политической игры. Это создаст предпосылки для дальнейшей борьбы за власть.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Прежде всего, будут бороться за кресло министра обороны, ведь в условиях войны эта должность является определяющей в правительстве государства-агрессора.

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История с Евгением Пригожиным – это не столько о нем, сколько о противостоянии определенных финансово-политических и военных элит в России, более или менее приближенных к руководству. Основной их задачей была смена главы минобороны.

Становится очевидным, что борьба будет продолжаться, а "группа Сергея Шойгу", – есть такая группа влияния в России, – может отойти на задний план, хотя пока пытается сражаться за власть,

– объяснил аналитик.

Цель – смена власти в России

Вероятнее всего, мы увидим продолжение этого "блокбастера" под названием "марш солидарности", который объявил Пригожин. Политический аналитик предположил, что борьбу продолжат другие политические и гражданские силы.

"В этом есть большой плюс: это будет кажущаяся демонстрация демократии в России, которую будут отрицать, но впоследствии россияне будут приходить к мнению, что нужно менять власть, и не только на уровне министра обороны", – подытожил Валерий Клочок.

Борьба за власть в России продолжится: смотреть видео

Что известно о мятеже Пригожина