Системный человек: какой может быть партия владельца ЧВК "Вагнера" Пригожина
Глава вагнеровцев Евгений Пригожин постоянно "выдает" новые заявления с критикой военного руководства России. Он имеет амбиции обрести власть, но его будущая партия может только подыгрывать путинскому режиму.
Такое мнение 24 Каналу озвучил израильский журналист Цви Зильбер. По его словам, у Пригожина есть покровители в Кремле.
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Партия Пригожина будет обслуживать Путина
Зильбер отметил, что не стоит переоценивать заявления Пригожина. Владелец вагнеровцев – системный человек. Если он пойдет в политику, то создаст партию, похожую на "ЛДПР".
Системная партия, которая будет обслуживать интересы путинского режима, чтобы создать видимость определенного плюрализма и собрать электорат, который недоволен войной и перевести его в другое направление,
– считает он.
По мнению израильского журналиста, у Пригожина есть покровители в Кремле, которые хотят использовать главу ЧВК "Вагнера" в определенной политической игре.
Он добавил, что некоторые блоггеры сравнивают Пригожина с оппозиционером Алексем Навальным. На самом деле главарь вагнеровцев защищает диктаторский режим и поддерживает войну против Украины.
Зильбер о будущей партии Пригожина: смотрите видео
Последние заявления Пригожина
- Пригожин заявил российским журналистам, что если сейчас Кремль объявит об общей мобилизации, включит производство боеприпасов на полную мощность, то через 1, 5 – 2 года Россия якобы "дойдет до Киева".
- Главарь вагнеровцев подчеркнул, что "мобилизацию следует начать уже сейчас", чтобы россияне подготовились к отправке в Украину и приехали в черных пакетах.
- По его словам, такие меры позволят российским военным в Украине "воевать, а не креститься".