Системный человек: какой может быть партия владельца ЧВК "Вагнера" Пригожина

Глава вагнеровцев Евгений Пригожин постоянно "выдает" новые заявления с критикой военного руководства России. Он имеет амбиции обрести власть, но его будущая партия может только подыгрывать путинскому режиму.

Такое мнение 24 Каналу озвучил израильский журналист Цви Зильбер. По его словам, у Пригожина есть покровители в Кремле.

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Партия Пригожина будет обслуживать Путина

Зильбер отметил, что не стоит переоценивать заявления Пригожина. Владелец вагнеровцев – системный человек. Если он пойдет в политику, то создаст партию, похожую на "ЛДПР".

Системная партия, которая будет обслуживать интересы путинского режима, чтобы создать видимость определенного плюрализма и собрать электорат, который недоволен войной и перевести его в другое направление,

– считает он.

По мнению израильского журналиста, у Пригожина есть покровители в Кремле, которые хотят использовать главу ЧВК "Вагнера" в определенной политической игре.

Он добавил, что некоторые блоггеры сравнивают Пригожина с оппозиционером Алексем Навальным. На самом деле главарь вагнеровцев защищает диктаторский режим и поддерживает войну против Украины.

Зильбер о будущей партии Пригожина: смотрите видео

Последние заявления Пригожина