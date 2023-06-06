Перешел в резкую атаку, – Пионтковский объяснил причину активных действий Пригожина
Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин активно проводит пиар-кампанию: раздает интервью, записывает видеообращения, рассказывает о собственных "подвигах" и ругается на руководством России. Он хочет получить власть и собственность страны-агрессорки.
Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, в России создали 40 ЧВК именно для борьбы за власть.
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"Фронтмен" Пригожин
Пионтковский отметил, что Пригожин любит повторять, что его наемники "освободили Бахмут", но их "предали в генштабе и минобороны России". Он говорит россиянам, что пока элиты "жируют" на Рублевке, они получают "пепел детей в цинковых гробах".
Сейчас Пригожин перешел в резкую атаку на всю систему российской власи. Он харизматичный фронтмен, который рад влиять на группу, которая поняла: война проиграна. Он хочет власть и огромную собственность проигравшей войну страны. Этим обеспокоены все в России,
– объяснил он.
Публицист убежден, что 40 ЧВК, которые уже создали в России, предназначены не для войны в Украине, а для вооруженной борьбы за власть в стране-агрессоре и разделе собственности государства.
Пионтковский о цели Пригожина: смотрите видео
Наемники Пригожина взяли в плен российского комбата
- Российские захватчики из 72-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России открыли огонь и разоружили группу быстрого реагирования ЧВК "Вагнера", когда они пытались разминировать путь для бегства из Бахмута. Комбат Роман Веневитин противодействовал вагнеровцам.
- Подполковник Венивитин обстрелял автомобиль группы боевиков ЧВК "Вагнера". Наемники Пригожина вступили в бой, им удалось пленить комбата. Когда Веневитина допросили, он сказал, что атаковал вагнеровцев из-за личной неприязни.
- Легион "Свобода России" предложил главе ЧВК "Вагнера" Пригожину обменять пленных россиян с Белгородщины на пленного командира 72 мотострелковой бригады. Владелец вагнеровцев отказался, потому что "никого из россиян в обмен на россиян отдавать не готовы".