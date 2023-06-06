Перешел в резкую атаку, – Пионтковский объяснил причину активных действий Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин активно проводит пиар-кампанию: раздает интервью, записывает видеообращения, рассказывает о собственных "подвигах" и ругается на руководством России. Он хочет получить власть и собственность страны-агрессорки.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, в России создали 40 ЧВК именно для борьбы за власть.

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"Фронтмен" Пригожин

Пионтковский отметил, что Пригожин любит повторять, что его наемники "освободили Бахмут", но их "предали в генштабе и минобороны России". Он говорит россиянам, что пока элиты "жируют" на Рублевке, они получают "пепел детей в цинковых гробах".

Сейчас Пригожин перешел в резкую атаку на всю систему российской власи. Он харизматичный фронтмен, который рад влиять на группу, которая поняла: война проиграна. Он хочет власть и огромную собственность проигравшей войну страны. Этим обеспокоены все в России,

– объяснил он.

Публицист убежден, что 40 ЧВК, которые уже создали в России, предназначены не для войны в Украине, а для вооруженной борьбы за власть в стране-агрессоре и разделе собственности государства.

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