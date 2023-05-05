Достал последний козырь: чем грозит России заявление Пригожина о выводе наемников из Бахмута

Евгений Пригожин долгое время жаловался на "снарядный голод" и, собственно, это послужило причиной его последнего заявления. Главарь ЧВК "Вагнер" пообещал 10 мая вывести своих наемников из Бахмута. Это фактически шантаж российских руководителей.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что Пригожин достал последний козырь из рукава.

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Будет дыра на фронте

Жданов подчеркнул, что вряд ли Пригожин допущен к управлению боевыми действиями, но если скажет своим наемникам уходить, то они это сделают.

И это будет дыра на фронте. Ни у Герасимова, ни у Шойгу нет таких сил и боеспособных средств,

– заключил эксперт.

Он добавил, что главная цель такого заявления Пригожина – сохранить бойцов, которых буквально уничтожают. И это впервые, когда бывший "повар Путина" ставит российское министерство перед фактом.

"Фактически, если ему удастся сохранить костяк своей организации, он будет иметь политическую силу. Потому что сегодня в России кто вооружен, тот и главный, тот может диктовать свои условия. Там разворачивается безумная борьба", – сказал Жданов.

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Заявление Пригожина: основное