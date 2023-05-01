Не хочет связывать будущие поражения со своим именем: детальный анализ заявлений Пригожина

На днях основатель ЧВК "Вагнера" поставил ультиматум минобороны России, заявив, что он выведет войска из Бахмута, если ему не дадут больше боеприпасов. Такие высказывания можно трактовать и как будущую политическую почву для Пригожина.

Евгений Пригожин решил определенную политическую игру, в которой, скорее всего, не сможет выиграть, как бы этого ни стремился. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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"Все победы – за Пригожиным"

На днях главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы "заканчиваются", потому что у них серьезные проблемы с личным составом. Это подтверждается в Национальной гвардии Украины.

Его слова можно толковать по-разному. С одной стороны он ассоциируется у части русского истеблишмента с успехом, восхищением, отсутствием каких-либо моральных предосторожностей для достижения результата. Эту историю Пригожин продавал через свои СМИ и иногда через общенациональные российские СМИ,

– рассказал Андрей Вигиринский.

Пригожин часто отмечал, что российские войска смогли захватить населенные пункты на Востоке только благодаря ЧВК "Вагнера". Сейчас же, учитывая предстоящее контрнаступление ВСУ, Евгений Пригожин заявил, что его войск там будто бы не будет.

"Возможные неудачи, которые, как мы рассчитываем, действительно испытывают русские войска на фронте, он не хочет связывать со своей персоной или со своими политическими амбициями в будущем. Это можно толковать как подготовку фундамента для тезиса" все победы за мной, а неудачи – это вооруженных сил России", – предположил Вигиринский.

Впрочем, такая стратегия Пригожина может провалиться из-за того, что выгоду от всех побед получает именно президент.

Андрей Вигиринский о целях недавних заявлений Пригожина: смотреть видео

Хрупкий лед под Пригожиным

С другой стороны, причиной подобных заявлений Евгения Пригожина могло стать и то, что Владимир Путин лично пытался примирить его с министром обороны Сергеем Шойгу. Позже заявили о разрешении этого внутриполитического конфликта и он якобы был снят с обсуждения.

Мы видим, что Пригожин не согласен с этой точкой зрения, которая получила распространение в СМИ. Он хочет большего. По состоянию на сегодня, пока продолжается активная фаза войны, он располагает средствами для того, чтобы требовать этого "большого". Ибо его образ субъекта, "достигающего результата", для части российского общества уже сформирован,

– заметил политолог.

Да, Пригожин хочет большую часть из бюджетных средств, большую часть побед и лавров. Кроме того, следует отметить, что критика руководителя генштаба вооруженных сил России может быть истолкована как совершение уголовного правонарушения, связанного с дискредитацией российской армии.

"Пригожин ходит по хрупкому льду, и хоть для нас это не имеет значения, но он испытывает ту систему, частью которой он не является – силовиков на прочность в условиях войны. Их медийный вес ниже чем у Пригожина, и он пытается ее монетизировать", – подчеркнул Вигиринский.

По его словам, "повара Путина", скорее всего, остановят или заставят взять на себя риски поражения и соответствующие репутационные риски. Похожая ситуация произошла с подопечным Пригожина военкором Владленом Татарским. Это своего рода был месседж с предупреждением для основателя ППК "Вагнера",

Интерес Путина

Политолог считает, что к высказываниям Пригожина не следует относиться с позиции анализа ситуации на фронте. Они ведь не претендуют на объективность.

Из-за специфики деятельности ЧВК нельзя сказать наверняка, заканчиваются они или нет. Да, есть проблемы с мобилизацией, есть проблемы с вербовкой участников ЧВК – заключенных, как это было раньше. И по мере того, как у них заканчиваются люди, теряется смысл в такой структуре.

– подчеркнул Вигиринский.

Речь идет и о "Вагнере", и о самом Евгении Пригожине. Поэтому политолог предполагает, что против него действуют отдельные силы внутри России, не предоставляющие возможности вербовать новых людей и осуществлять определенные военные операции. Но пока в Пригожине заинтересован Путин – до этого он и будет существовать.

Что интересно, может быть, и сам Пригожин хочет получать приказы и выполнять их, но непосредственно от первого человека в России, не замыкаясь на вопросе поставки оружия с Валерием Герасимовым или Сергеем Шойгу.

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