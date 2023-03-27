Крах режима Путина: политолог предположил, решатся ли российские элиты на сговор

В сеть слили аудиозапись якобы телефонного разговора с голосами, похожими на голоса российского миллиардера Фархада Ахмедова и российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Там собеседники обсуждали свое недовольство диктатором, нелестное будущее России и войну против Украины.

Впрочем, одно дело об этом жаловаться по телефону, а другое – переходить к действиям, смертельно опасным для жизни. Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

Смотрите также Российским олигархам предлагают вариант "бегства" из-под санкций: зачем это Западу

"Любые олигархи, неважно, определенные силовики, которые пытались бы против Путина сговор устроить, они должны жестко рисковать своей жизнью", – заявил он.

Эйдман убежден, если они попадутся, если их кто-нибудь выдаст, то их просто могут убить.

Там, разумеется, атмосфера такая, что кто первый донесет – тот и будет прав. Я думаю, даже судить не будут. "Новичка" просто дольют в кофе и все,

– рассказал он.

Поэтому, уверен политолог, к сговору еще очень большой шаг.

"Но сделают ли этот шаг члены российской руководящей верхушки или нет – это другой вопрос", – сказал он.

Способна ли российская элита на сговор: смотрите видео

История заговоров в России есть

Социолог отметил, что, несмотря на смертельную опасность таких действий, история свидетельствует, что когда верхушка считала, что "первое лицо" для нее токсично и страх перед ним становился менее сильным, чем страх перед теми последствиями, которые несет политика этого "первого лица", тогда эта верхушка все же шла на сговор.

"Шла на сговор и устранение этого "первого лица" – диктатора, царя. Вспомним историю убийства Павла I, свержение Хрущева, казнь Берии. Такие примеры, безусловно, есть", – рассказал Игорь Эйдман.

Он отметил, что разнообразная история заговоров против "первого лица" в России есть. Политолог считает, что, если крах режима не наступит совсем быстро вследствии военного поражения, а растянется, то тогда такой успешный сговор верхушки против Путина вполне возможен.

Что известно о разговоре якобы Пригожина и Ахмедова