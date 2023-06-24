Российская власть пыталась отказать Красота от его планов. Однако главарь вагнеровцев уже не готов сдавать позиции. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных.

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Пути назад нет

Евгений Пригожин объявил войну минобороны России. Все из-за удара регулярных войск по тыловым базам вагнеровцев. Сначала Пригожин обратился к высшему политическому руководству с требованием передать ему министра обороны Сергея Шойгу. Конечно, такую просьбу не удовлетворили.

А теперь, учитывая, как далеко зашла группа "Вагнера", даже передача Шойгу или Валерия Герасимова теперь их не остановит.

Пригожин не сможет отказаться от своих слов. Дипломатия уже не сработает,

– подчеркнул Глеб Пьяных.

Сейчас у России действительно есть несколько фронтов, на которых работает ЧВК "Вагнера". Фактически первым фронтом является Ростовская, Воронежская и Липецка области. Вторым – линия обороны Московской области.

"Это фантастическая картина", – добавил журналист.

И действительно, вагнеровцы медленно, но очень уверенно в течение суток 24 июня двигаются из приграничных областей в сторону столицы. На блицкриг Россия смогла. Но есть один аспект.

Глеб Пьяных о движении вагнеровцев в Москву: смотреть видео

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