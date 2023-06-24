Російська влада намагалась відмовити Пригожина від його планів. Однак ватажок вагнерівців уже не готовий здавати позиції. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Гліб П'яних.

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Шляху назад немає

Євгеній Пригожин оголосив війну міноборони Росії. Усе через удар регулярних військ по тилових базах вагнерівців. Спочатку Пригожин звернувся до вищого політичного керівництва з вимогою передати йому міністра оборони Сєргєя Шойгу. Звісно, таке прохання не задовольнили.

А тепер, зважаючи на те, як далеко зайшла група "Вагнера", навіть передача Шойгу чи Валерія Герасимова тепер їх не зупинить.

Пригожин вже не зможе відмовитись від своїх слів. Дипломатія вже не спрацює,

– наголосив Гліб П'яних.

Зараз в Росії справді є кілька фронтів, на яких працює ПВК "Вагнера". Фактично першим фронтом є Ростовська, Воронезька та Липецька області. Другим – лінія оборони Московської області.

"Це фантастична картина", – додав журналіст.

Й справді, вагнерівці повільно, але дуже впевнено протягом доби 24 червня рухаються з прикордонних областей в бік столиці. На бліцкриг Росія таки спромоглась. Але є один нюанс.

Гліб П'яних про рух вагнерівців до Москви: дивитись відео

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