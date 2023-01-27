Пригожин критикует Гиркина: в ISW объяснили, как это может сыграть на руку Путину
Источник:ISW
Владелец вагнеровцев Пригожин и экс-предводитель боевиков Гиркин критикуют ведение войны Путиным. Они пытаются соперничать за политическое влияние в России.
Для Пригожина это актуально на фоне того, что США признали ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией и наложили на них санкции. Кроме последнего, минобороны России также критикуют блоггеры и ветераны, к которым принадлежит Гиркин.
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Что известно о противостоянии Гиркина и Путина
Пригожин и Гиркин – оба критика ведения войны президентом России Владимиром Путиным – вероятно, соревнуются за влияние и покровительство среди провоенных политиков, разочарованных ходом войны,
– заявили в ISW.
Также в американском Институте изучения войны объяснили, что нападки Пригожина на Гиркина могут быть выгодны Владимиру Путину. Ведь, по данным ISW:
- владелец вагнеровцев очень заметен в российском информационном пространстве;
- многие военные блогеры в ответ на эту перепалку обвинили Гиркина в отсутствии боевого опыта и трусости;
- Пригожин, вероятно, пытался подорвать авторитет Гиркина, чтобы получить влияние в националистическом пространстве одновременно, и не обязательно намеренно, дискредитируя одного из самых известных критиков Путина.
Кроме того, Пригожин пытается избежать судьбы Гиркина, которого сняли с поста главаря боевиков после отступления со Славянска и причастности к сбитию самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний в июле 2014 года.
"Пригожин, однако, пытается создать базу поддержки в Кремле и в российском обществе, чтобы укрепить свое присутствие во внутренних делах России даже тогда, когда вагнеровцы на поле боя", – говорится в сообщении ISW.
Спор Пригожина и Гиркина
Стоит отметить, что Гиркин обвинил вагнеровцев в том, что они до сих пор держат много сил в Африке и:
- раскритиковал интервью неназванного командира ЧВК "Вагнера", в котором тот заявил, что Гиркина "выгнали из Донбасса в 2014 году";
- назвал это интервью попыткой его анонимно дискредитировать.
Пригожин же саркастически предложил Гиркину присоединиться к одному из штурмовых отрядов вагнеровцев в оккупированной Луганщине.
В ответ Гиркин сказал, что рассмотрит приглашение присоединиться к ЧВК "Вагнера", если его сделают лично, а не публично.
Важные сообщения ISW
- Ранее аналитики отмечали, что Евгений Пригожин хочет показать себя "героем" в "крестовом походе против коррумпированной власти". Именно поэтому он начал информационные операции по этому поводу.
- В частности, вагнеровцы написали, что "безразличные" местные чиновники не помогали с похоронами сына-вагнеровца, погибшего на войне в Украине. Пригожина же выставляют таким, кто прислушивается к "простым людям" и является "единственным человеком, которому не безразлична судьба защитника России и его семьи".
- Перед этим Пригожин стал таким смелым, что начал искать предателей в окружении Владимира Путина. В частности, он сыпал обвинениями в минобороны России.