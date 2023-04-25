Борьба с конкурентами: ISW рассказал, как Пригожин подрывает государственные ЧВК
Источник:ISW
Евгений Пригожин уже начал кампанию по подрыву доверия к ЧВК, связанные с правительством России. Об этом свидетельствуют заявления владельца вагнеровцев о подразделениях "Поток" и "Александр Невский".
Их Пригожин назвал "мини-ЧВК". Аналитики американского Института изучения войны заявляют, что владелец ЧВК "Вагнер" заявил, что посетил позиции подразделений "Поток" и "Александр Невский".
Смотрите также Пригожин заинтересован в поражении России: что на это указывает
Что заявил Пригожин
Евгений Пригожин 24 апреля раскритиковал плохое состояние этих подразделений.
Пригожин заявил, что эти подразделения должны прикрывать фланги "Вагнера", и спросил, как эти подразделения могут вести боевые действия, если у них нет должной поставки и вооружения. Пригожин также раскритиковал общее распространение подобных ЧВК, что, вероятно, свидетельствует о том, что он рассматривает эти новые структуры как конкурентов "Вагнера",
– отметили аналитики.
Они также рассказали, что ЧВК "Поток" – один из трех добровольческих отрядов государственной компании "Газпром". Он является аналогом Российского государственного боевого резерва ("БАРС") и подчиняется ЧВК "Редут" минобороны России.
Аналитики американского Института изучения войны, опираясь на источники, связанные с вагнеровцами, заявили, что вагнеровцы поставили перед "Потоком" задачу – защищать определенные только что увлеченные позиции. Однако ЧВК якобы их покинуло и позволило украинским войскам отбить этот район.
Впоследствии ЧВК "Поток" обвинило руководство "Газпрома" и "Редут" в плохом обеспечении. В то же время, некоторые российские "военные блоггеры" раскритиковали "Поток" за эти обвинения и приписали их неудачи потому, что они имеют статус добровольцев.
Заявления военных блогеров и Пригожина указывают на то, что "Вагнер" имеет полномочия над предприятиями, принадлежащими российскому минобороны, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что Пригожин восстановил некоторую приверженность Кремлю,
– объяснили аналитики.
Заметьте Под Иркутском обнаружили масштабное захоронение оккупантов: вагнеровцев спрятали подальше от глаз
Последние заявления о Пригожине
- Недавно владелец вагнеровцев заявил, что якобы нужно завершать войну. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков объяснил, что действительно означают эти заявления. По словам Гудкова, в окружении Владимира Путина лавируют и ведут придворные игры. То есть Пригожин делает эти заявления, вероятно, чтобы угадать мысли "царя", слова, которые он желает слышать и действовать на опережение.
- Впоследствии в ISW уточнили, что на самом деле слова Пригожина трактовали неточно. Ведь на самом деле он призвал Россию решительно сражаться, чтобы победить Украину. А слова, подававшиеся ранее, были связаны с трудностями перевода. Более того, вырванные из контекста фразы часто теряют первоначальный смысл, учитывая манеру написания Пригожина.
- Более того, аналитики американского Института изучения войны заявили, что у Пригожина появился покровитель из минобороны, поддерживающий заморозку войны. Подробнее об этом – читайте здесь.