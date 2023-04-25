Борьба с конкурентами: ISW рассказал, как Пригожин подрывает государственные ЧВК

Евгений Пригожин уже начал кампанию по подрыву доверия к ЧВК, связанные с правительством России. Об этом свидетельствуют заявления владельца вагнеровцев о подразделениях "Поток" и "Александр Невский".

Их Пригожин назвал "мини-ЧВК". Аналитики американского Института изучения войны заявляют, что владелец ЧВК "Вагнер" заявил, что посетил позиции подразделений "Поток" и "Александр Невский".

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Что заявил Пригожин

Евгений Пригожин 24 апреля раскритиковал плохое состояние этих подразделений.

Пригожин заявил, что эти подразделения должны прикрывать фланги "Вагнера", и спросил, как эти подразделения могут вести боевые действия, если у них нет должной поставки и вооружения. Пригожин также раскритиковал общее распространение подобных ЧВК, что, вероятно, свидетельствует о том, что он рассматривает эти новые структуры как конкурентов "Вагнера",

– отметили аналитики.

Они также рассказали, что ЧВК "Поток" – один из трех добровольческих отрядов государственной компании "Газпром". Он является аналогом Российского государственного боевого резерва ("БАРС") и подчиняется ЧВК "Редут" минобороны России.

Аналитики американского Института изучения войны, опираясь на источники, связанные с вагнеровцами, заявили, что вагнеровцы поставили перед "Потоком" задачу – защищать определенные только что увлеченные позиции. Однако ЧВК якобы их покинуло и позволило украинским войскам отбить этот район.

Впоследствии ЧВК "Поток" обвинило руководство "Газпрома" и "Редут" в плохом обеспечении. В то же время, некоторые российские "военные блоггеры" раскритиковали "Поток" за эти обвинения и приписали их неудачи потому, что они имеют статус добровольцев.

Заявления военных блогеров и Пригожина указывают на то, что "Вагнер" имеет полномочия над предприятиями, принадлежащими российскому минобороны, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что Пригожин восстановил некоторую приверженность Кремлю,

– объяснили аналитики.

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