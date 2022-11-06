Пригожин с сарказмом говорит об армии и Путине: в ISW объяснили, почему вождь Кремля это терпит

Пригожин продолжает, хоть и не агрессивно, но высмеивать русское войско и его главнокомандующего – Владимира Путина. Произошло это и во время визита в Курскую область.

На День соборности России, состоявшийся 4 ноября, он косвенно намекнул, что вагнеровцы принимают участие в отстаивании единства страны-агрессора. Таким образом, он в очередной раз попытался поставить на уровне ЧВК "Вагнера" и регулярное войско Путина.

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Пригожин продолжает подковерные игры

Во время своего выступления Пригожин заявил, что все – от российского народа, бизнеса, правительства и армии – должны объединиться. Сделать это для того, чтобы бороться за суверенитет России и ее будущее. В то же время, он уклонился от вопроса журналиста о встрече с курскими бизнесменами. Они могли обсудить компанию неопределенного народного ополчения.

Не обошлось и без нотки сарказма. Ведь в своем ответе "Повар Путина" отметил, что у России есть все необходимые составляющие, чтобы достичь поставленных целей. Речь идет и о якобы сильном президенте, сплоченной армии и великой государственности. В то же время, он отметил, что его "независимость" не противоречит политике самого Путина.

По мнению аналитиков из Института по изучению войны, комментарий Пригожина, который касался "сплоченной армии" рядом с Путиным – завуалированный сарказм. Особенно если учитывать, что он регулярно критикует вооруженные силы России. А его акцент на том, что он – независимое юридическое лицо, освобождает его от некоторых обязательств как перед Кремлем, так и минобороны страны-агрессора.

Почему Пригожину все сходит с рук

Следует понимать, что Путин зависим от Пригожина. Хотя потому, что именно вагнеровцы находятся вблизи Бахмута и пытаются его взять под свой контроль. Именно это дает "повару Путина" привилегии, позволяющие критиковать Кремль и регулярное войско страны.

Вагнеровцев уничтожают – Пригожин набирает новых

Накануне журналисты сообщили, что ВСУ за два месяца уничтожили более 500 завербованных вагнеровцами зеков. К такому выводу они пришли после анализа писем с соболезнованиями, которые получали родные двухсотых узников. Всех их подписывал Андрей Трошев, один из руководителей ЧВК "Вагнера".

Тем временем в Санкт-Петербурге открыли "инновационный центр" вагнеровцев. Это сделали, несмотря на то, что сам Кремль отрицает существование ППК "Вагнера", а также отмечает, что его статус в стране-агрессоре – не официальный.

Интересно, что "Вагнера" начали активно вербовать даже белорусов. Они могут участвовать в построении так называемых "линий обороны". Но есть одно "но": по всей вероятности, им придется участвовать в боевых, ведь эти оборонительные сооружения расположены на фронте.

Добавим, что ЧВК "Вагнер" несет бешеные потери возле Бахмута. Пригожин уже посылал официальный запрос в министерство обороны России. Мол, нужно отправить ему немного "чмобиков" для подкрепления. У Шойгу решили отказать "повару Путина".

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