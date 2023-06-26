Во многом поражения под Бахмутом и большие потери ЧВК "Вагнера" стали основанием для бунта Пригожина. Ведь он постоянно акцентировал внимание на больших потерях российских войск, которые занижало министерство обороны России. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

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Конечная цель соратников Пригожина

Однако "переворот" Пригожина не закончился, он на паузе. Также пока неизвестно, действовал ли он самостоятельно, или, возможно, у него были соратники.

Эти люди использовали Пригожина, потому что он, несмотря на свои политические амбиции, не смог довести до конца начатое дело. Мы только со временем сможем увидеть последствия произошедшего,

– предположил военный эксперт.

У людей, которые использовали главаря ЧВК "Вагнера", это лишь одна карта из "колоды" тех средств и методов, которые они будут в будущем применять. А их конечная цель, уверен Мусиенко, отстранить российского диктатора от власти.

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Пригожин – это еще один "звоночек", который продемонстрировал, что Путин может договариваться с террористами, убийцами, своим бывшим поваром, которого он возвеличил. И теперь тот диктует Путину какие-то условия и о чем-то с ним договаривается.

"Это выглядит смешно, и, конечно, что это унизило Путина. А именно это и понижение его репутации внутри российских элит и было целью этой акции", – отметил Александр Мусиенко.

Обратите внимание! ЧВК "Вагнера" 24 июня направлялись на Москву, однако находясь в 200 километрах от города, повернули обратно. Пригожин же отказался от своих планов взять Москву. Британская разведка отметила, что владелец ЧВК "Вагнера" сделал это из-за того, что российские спецслужбы пригрозили членам семей руководителей "Вагнера".

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