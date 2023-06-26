Великою мірою поразки під Бахмутом та великі втрати ПВК "Вагнера" стали підставою для бунта Пригожина. Адже він постійно акцентував на великих втратах російських військ, яке занижувало міністерство оборони Росії. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Кінцева мета соратників Пригожина

Проте "переворот" Пригожина не закінчився, він на паузі. Також наразі невідомо, чи діяв він самостійно, чи, можливо, він мав соратників.

Ці люди використали Пригожина, тому що він попри свої політичні амбіції, не зміг довести до кінця справу, яку розпочав. Ми тільки в майбутньому можемо побачити наслідки того, що відбулось,

– припустив військовий експерт.

У людей, які використали ватажка ПВК "Вагнера", це лише одна карта з "колоди" тих засобів та методів, які вони будуть в майбутньому застосовувати. А кінцева їхня мета, впевнений Мусієнко, відсторонити російського диктатора від влади.

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Пригожин – це ще один "дзвіночок", який продемонстрував, що Путін може домовлятися з терористами, вбивцями, своїм колишнім кухарем, якого він же возвеличив. І тепер той диктує Путіну якісь умови й про щось з ним домовляється.

"Це має смішний вигляд, і, ясна річ, що це принизило Путіна. А саме це і пониження його репутації в середині російських еліт і було метою цієї акції", – зауважив Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу! ПВК "Вагнера" 24 червня прямували на Москву, проте перебуваючи за 200 кілометрів від міста, повернули назад. А Пригожин відмовився від своїх планів взяти Москву. Британська розвідка зауважила, що власник ПВК "Вагнера" зробив це через те, що російські спецслужби пригрозили членам родин керівників "Вагнера".

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