Это был политический инфаркт для Путина, – украинская разведка о последствиях мятежа Пригожина

"Переворот Пригожина" мощно ударил по якобы монолитной российской власти и подорвал ее основы. А последствия действий Евгения Пригожина будут ощущаться еще долго.

Также и для Владимира Путина это персональный удар, как бы он сейчас ни пытался хорошо выглядеть после всего, что произошло. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов

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Не контролирует ситуацию

Если говорить о политическом здоровье российского диктатора, то "мятеж Пригожина" для Путина стал политическим инфарктом.

Пока его "откачали", но весь мир видит, что "здоровье" у российского узурпатора в политическом смысле, и не только, уже точно не то, что было раньше,

– подчеркнул представитель ГУР.

У него нет контроля над ситуацией, нет силовиков, готовых быстро решать какую-то проблему. Эти силовики могут только разгонять студентов или бабушек с плакатами, сажать кого-то за решетку, а также брать взятки.

Вся боеспособная группировка россиян находится на временно оккупированных территориях. А внутри России, считает он, остались "мох и болото". Это люди, которые убегали, не оказывали никакого сопротивления вагнеровцам. Более того, местами присоединялись к ним. Также без боя сдавали целые воинские части.

Ни одного человека с плакатами в поддержку Путина не вышло на территории этого огромного образования,

– заметил Юсов.

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Отказывались выполнять приказы

Также не было ни одного организованного сопротивления подразделениям ЧВК "Вагнера". Помимо действий армейской авиации. Но часть приказов, отдававшихся пилотам, не была исполнена.

То есть ударов авиации по колонне вагнеровцев, которые мы видели, должно было быть больше. Но люди отказывались выполнять приказы.

"Это то, что видит весь мир, и понимает, что "царь уже не настоящий", и переговоры можно проводить не только с ним, и не на тех условиях, о которых говорилось раньше, – подчеркнул представитель ГУР.

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