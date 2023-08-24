"Актёрочка" на 0 из 10: Путин наконец-то выдавил из себя реакцию на смерть Пригожина

Самолет Евгения Пригожина 23 августа разбился в Тверской области. Все находившиеся на борту погибли. По данным росСМИ, тело главаря вагнеровцев уже идентифицировали. Владимир Путин вышел из бункера, чтобы "выразить соболезнования".

Глава Кремля, который, без сомнения, – следующий в очереди в ад, изо всех сил пытался сделать скорбное выражение лица. Он кашлял, кхекал и хмурил брови. В то же время, актерские способности подвели диктатора. Комментарий Путина распространили росСМИ, информирует 24 Канал.

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Глава Кремля выразил соболезнования родственникам всех погибших. Он не забыл напомнить, что вагнеровцы – одни из тех, кто совершал геноцид украинцев и поблагодарил террористов за это.

Пригожина я знал очень давно с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он нужных результатов,

– заявил Путин.

Мог ли Путин убить Пригожина

Вероятная смерть Пригожина – топ-тема в мире. Перед тем, как самолет главаря вагнеровцев упал, очевидцы услышали два мощных взрыва. Крыло просто отвалилось.

Президент США подчеркнул, что совершенно не удивлен тому, что случилось. Вскоре после мятежа американский лидер уже рекомендовал Пригожину следить за тем, что ему предлагают на обед.

СМИ со ссылкой на британскую разведку заявили, что, по всей видимости, самолет Пригожина был атакован российской внутренней разведкой ФСБ, на 100% лояльной Владимиру Путину.

Сэр Джон Соуэрс – экс-руководитель МИ-6 – заявил, что "все указывает на то, что Путин убрал его".