"Актёрочка" на 0 из 10: Путин наконец-то выдавил из себя реакцию на смерть Пригожина
Самолет Евгения Пригожина 23 августа разбился в Тверской области. Все находившиеся на борту погибли. По данным росСМИ, тело главаря вагнеровцев уже идентифицировали. Владимир Путин вышел из бункера, чтобы "выразить соболезнования".
Глава Кремля, который, без сомнения, – следующий в очереди в ад, изо всех сил пытался сделать скорбное выражение лица. Он кашлял, кхекал и хмурил брови. В то же время, актерские способности подвели диктатора. Комментарий Путина распространили росСМИ, информирует 24 Канал.
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Глава Кремля выразил соболезнования родственникам всех погибших. Он не забыл напомнить, что вагнеровцы – одни из тех, кто совершал геноцид украинцев и поблагодарил террористов за это.
Пригожина я знал очень давно с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он нужных результатов,
– заявил Путин.
Мог ли Путин убить Пригожина
- Вероятная смерть Пригожина – топ-тема в мире. Перед тем, как самолет главаря вагнеровцев упал, очевидцы услышали два мощных взрыва. Крыло просто отвалилось.
- Президент США подчеркнул, что совершенно не удивлен тому, что случилось. Вскоре после мятежа американский лидер уже рекомендовал Пригожину следить за тем, что ему предлагают на обед.
- СМИ со ссылкой на британскую разведку заявили, что, по всей видимости, самолет Пригожина был атакован российской внутренней разведкой ФСБ, на 100% лояльной Владимиру Путину.
- Сэр Джон Соуэрс – экс-руководитель МИ-6 – заявил, что "все указывает на то, что Путин убрал его".