Похоронили без почестей: в сети опубликовали первые фото могилы Пригожина

В России похоронили предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Церемония прошла без почестей.

Фото с кладбища обнародовали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Пока к могиле никого не пускают.

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Главаря ЧВК "Вагнера" похоронили

В пресс-службе Пригожина сообщили, что его похоронили на крайне непрестижном кладбище Санкт-Петербурга – Пороховском.

Прощание с Евгением Викторовичем прошло в закрытом формате. Желающие попрощаться могут посетить Пороховское кладбище,

– говорится в сообщении.

Пригожина похоронили: видео

Администрация Пороховского кладбища подтвердила журналистам информацию о похоронах Пригожина. По данным российских СМИ, пышных похорон не было – главу ЧВК "Вагнера" похоронили рядом с его отцом. Стрельбы, обязательной для церемонии прощания с человеком со званием "герой России", администрация кладбища не слышала.

Журналисты отмечают, что поскольку Пригожин был награжден звездой героя России, на его похоронах должны были быть:

эскорт военных,

почетный караул,

военный оркестр.

Гроб предводителя вагнеровцев должен был быть накрыт государственным флагом.

Смотрите фото с могилы Пригожина / Фото росСМИ

Однако военных не было. В администрации Пороховского кладбища рассказали, что это была обычный "вип-похорон", на который пришли около 20 – 30 человек.

Было от 20 до 30 человек. Только близкие родственники, их я знаю. Минут 40 длилась церемония. Все были в гражданском, военных я не видел,

– сообщил сотрудник кладбища.

О том, на каком кладбище похоронят Пригожина, до последнего не было известно. Приготовление к похоронам было замечено на Серафимовском, Богословском и Северном кладбищах. На последнем похоронили Валерия Чекалова, также разбившегося вместе с предводителем ЧВК "Вагнера" в авиакатастрофе.

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Периметр окружили силовики

После похорон Пригожина кладбище оцепили силовики.

Смотрите видео с Пороховского кладбища

По информации российских журналистов, посетителей не пускают на кладбище. Один из силовиков в окружении сказал, что пройти на кладбище можно будет только утром.

Никого не пускают к могиле: видео

В окружении замечены, в частности, люди с противодроновыми ружьями. Периметр охраняют:

сотрудники полиции и военной полиции,

кинологи,

специалисты по разминированию.

Ситуация на кладбище напряженная: видео

Также российские паблики опубликовали фото стихотворения, размещенного на могиле Пригожина. Это отрывок из произведения русского поэта-украинофоба Иосифа Бродского "Натюрморт", который заканчивается словами:

"Мертвый или живой,

разницы, жено, нет.

Сын или Бог, я твой".

Смотрите фото с кладбища / Фото росСМИ