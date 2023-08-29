Похоронили без почестей: в сети опубликовали первые фото могилы Пригожина
В России похоронили предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Церемония прошла без почестей.
Фото с кладбища обнародовали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Пока к могиле никого не пускают.
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Главаря ЧВК "Вагнера" похоронили
В пресс-службе Пригожина сообщили, что его похоронили на крайне непрестижном кладбище Санкт-Петербурга – Пороховском.
Прощание с Евгением Викторовичем прошло в закрытом формате. Желающие попрощаться могут посетить Пороховское кладбище,
– говорится в сообщении.
Пригожина похоронили: видео
Администрация Пороховского кладбища подтвердила журналистам информацию о похоронах Пригожина. По данным российских СМИ, пышных похорон не было – главу ЧВК "Вагнера" похоронили рядом с его отцом. Стрельбы, обязательной для церемонии прощания с человеком со званием "герой России", администрация кладбища не слышала.
Журналисты отмечают, что поскольку Пригожин был награжден звездой героя России, на его похоронах должны были быть:
- эскорт военных,
- почетный караул,
- военный оркестр.
Гроб предводителя вагнеровцев должен был быть накрыт государственным флагом.
Смотрите фото с могилы Пригожина / Фото росСМИ
Однако военных не было. В администрации Пороховского кладбища рассказали, что это была обычный "вип-похорон", на который пришли около 20 – 30 человек.
Было от 20 до 30 человек. Только близкие родственники, их я знаю. Минут 40 длилась церемония. Все были в гражданском, военных я не видел,
– сообщил сотрудник кладбища.
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Периметр окружили силовики
После похорон Пригожина кладбище оцепили силовики.
Смотрите видео с Пороховского кладбища
По информации российских журналистов, посетителей не пускают на кладбище. Один из силовиков в окружении сказал, что пройти на кладбище можно будет только утром.
Никого не пускают к могиле: видео
В окружении замечены, в частности, люди с противодроновыми ружьями. Периметр охраняют:
- сотрудники полиции и военной полиции,
- кинологи,
- специалисты по разминированию.
Ситуация на кладбище напряженная: видео
Также российские паблики опубликовали фото стихотворения, размещенного на могиле Пригожина. Это отрывок из произведения русского поэта-украинофоба Иосифа Бродского "Натюрморт", который заканчивается словами:
"Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой".
Смотрите фото с кладбища / Фото росСМИ