Констатация фактов верна, а выводы – нет: экс-сотрудник КГБ о словоблудстве Пригожина

Евгений Пригожин – единственный человек из окружения Путина, который правильно констатирует факты о войне, но делает неправильные выводы. А его последнее заявление о "точке в так называемой "СВО" и борьбе за территории" может свидетельствовать об очень необходимой паузе для России.

Об этом в эфире 24 Канала сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он объяснил настоящий месседж заявления Пригожина.

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Игра слов в пользу России

Сергей Жирнов отмечает, что Пригожин правильно понимает суть войны: она проиграна Россией, армии и вооружения нет и не будет, Путин ничего не решает, потому что его вообще не видно. Но вывод делает феноменальный и только в пользу России.

"Вместо того чтобы сказать, что нужно вывести войска, закончить войну, выплатить репарации, стать нормальным государством пока это возможно для тех, кто не попадет в Гаагу, он говорит, что надо зубами вцепиться в ту землю и ее защищать", – сказал спикер.

Так, глава ЧВК "Вагнера" отмечает, что нужно "захватить Бахмут и выйти на Славянск". Все, чтобы российский народ был доволен. Но действительно ли россиянам есть дело до войны?

Сергей Жирнов о заявлении Пригожина: смотреть видео

Россияне идут на гибель

Сергей Жирнов откровенно назвал заявление Пригожина словоблудством. И оно может свидетельствовать о желаемой для России паузе в войне.

Пригожин говорит о праведном бое – это после бомбардировок Мариуполя, инфраструктуры Украины, убийства украинцев. Какое праведное сражение? А кувалдами убивать своего бойца – это для него праведный бой? Это словоблудие и попытка прекратить войну, пока не проиграли все остальное. Вот это в заявлении Пригожина ключевое, чтобы хоть что-то объяснить россиянам, которым все равно до войны,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Он озвучил интересный факт, что ранее россияне наблюдали за войной по телевизору, пока их не начали призывать. Впрочем, они добровольно "идут на убой", не прячутся и не задают лишних вопросов, несмотря на все события.

Заявление Пригожина: последние новости