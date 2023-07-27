Был мятежником, а теперь "уважаемый гость": СМИ заметили Пригожина на саммите "Россия – Африка"

Дела у основателя ЧВК "Вагнера" после июньского мятежа лучше, чем могло казаться. Евгения Пригожина засекли на проходящем в Санкт-Петербурге саммите представителей Африки и России.

В среду, 26 июля, в России начался саммит с приглашенными из Африки "дорогими гостями". Интересно, что на мероприятии почему-то был Пригожин – он даже сфотографировался с представителем Центральноафриканской республики (ЦАР). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Россия могла разделиться на 2 части, директор ЦРУ звонил Нарышкину: события после мятежа

Пригожин на саммите в Санкт-Петербурге

Многие подумали, что после неудачного "восстания", которое главарь ЧВК объявил против военного руководства Кремля, он уже политический труп. Однако можно констатировать, что Пригожин не стал персоной нон-грата для России.

Неизвестно, какова его роль на этом саммите, который будет продолжаться до 29 июля. Не исключено, что Пригожин прямо в гостинице сфотографировался с представителем ЦАР – и это, собственно, все "событие".

Однако сам того, что у него есть возможность свободно передвигаться по России, фотографироваться с дипломатами – впечатляет. Похоже, что в Москве не очень намерены наказывать мятежника. Из этого можно сделать только два вывода:

или в России можно совершать мятежи против власти, и за это не будет наказания;

или мятеж Пригожин был запланированной "спецоперацией" Кремля.



Пригожин на саммите в Санкт-Петербурге с представителем ЦАР / Фото из фейсбука Дмитрия Сытого

Обратите внимание! На этом саммите уже выступал Президент России Владимир Путин. Он пообещал африканским лидерам даром отправить 50 тысяч тонн российского зерна вместо украинского.

Очевидно, диктатор стремится сделать нашу агропродукцию ненужной миру, и таким образом нанести удар по экономике Украины.

Мятеж против Кремля: коротко