Пригожин привез вагнеровцам кувалду и приказал взять ее на вооружение

Евгений Пригожин привез на базу ППК "Вагнер" в Краснодарском крае необычное вооружение для военных. "Повар" Путина выдал своим подчиненным кувалду для ведения войны в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое распространяется по сети. Зачем вагнеровцам кувалды, расскажем дальше.

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"Привез новую разработку": Пригожин торжественно вручил военным кувалду вместо оружия

Евгений Пригожин подарил вагнеровцам "новую разработку" в вооружении - кувалду с надписью "С Новым годом 2023". Можно подумать, что Пригожин пересмотрел фильмов о войнах в прошлых веках, где такие "разработки" были эффективны в битве.

Новую разработку привез. Нужно, чтобы вы продумали, как учить, чтобы весь личный состав умел с этим работать,

– заявил Пригожин.

Однако, вероятно, кувалду будут использовать как средство для пыток или орудия для убийства. Заметим, что раньше в России таким образом казнили военного ППК "Вагнер", вернувшегося из плена ВСУ.

Пригожин дарит кувалду вагнеровцам: смотрите видео

Этим жестом Пригожин "мягко намекнул" вагнеровцам, что будет с каждым из них, если они не будут выполнять его приказы. Как видим, цинизм по отношению к российским военным со стороны их же руководства только усиливается.

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