Второй после Путина, – Шейтельман предположил, пойдет ли Пригожин на Москву

С каждым днем в России растет напряжение не только в обществе, но и среди так называемой элиты. Поскольку медийную, политическую и военную силу приобретает владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, он может начать действовать.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он считает, что сейчас Пригожин может представлять угрозу режиму Владимира Путина. И в дальнейшем политический вес главаря вагнеровцев будет крепнуть.

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Москву некому оборонять

Шейтельман предположил, что Пригожин скоро может вместе со своим ЧВК "Вагнера" может дойти до Москвы. Спонсор ЧВК "Вагнера" может идти на столицу России по одному направлению, а по другому могут двигаться его подразделения вагнеровцев из Ленинградской области, где у него штаб.

А кто будет Москву защищать от Пригожина? Белгород не смогли защитить. Разве есть в Москве какие-то войска? Таманская и кантемировская дивизия сгорели под Харьковом,

– подчеркнул политтехнолог.

Наверное, российские власти набрали новые дивизии, но что они смогут сделать против 60 – 70 тысяч вагнеровцев. Поэтому, если Пригожин захочет взять Москву, он ее возьмет. Вопрос в том, нужна ли она ему.

Михаил Шейтельман предположил, сможет ли Пригожин пойти на Москву: смотрите видео

Принимать решение будет Пригожин

Владелец ЧВК "Вагнера" понимает, что ситуация в России нестабильна и он будет поступать, исходя из обстоятельств. Если увидит выигрышную позицию, с которой можно захватить власть, тогда будет действовать.

"Не зря Пригожин сейчас ездит с "гастролями" по России. Он выступает с "лекциями" перед россиянами и собирает себе поддержку. И сейчас опросы в России дают ему 2 место после Путина", – отметил Михаил Шейтельман.

В то же время, если Пригожин таки возьмет Москву, не обязательно, что сам станет во главе России. Он может поставить кого-нибудь другого. Однако принимать решение будет он.

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