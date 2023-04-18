Вагнеровцы расстреляли по меньшей мере 10 безоружных подростков в Бахмуте из-за тату

Наемники ЧВК "Вагнера" признались в своих преступлениях, которые устроили в Украине. В то же время они рассказали, что расстреляли по меньшей мере 10 безоружных подростков в Бахмуте из-за тату.

По словам захватчиков, они убивают мирных людей больше за татуировки. Об этом рассказал вагнеровец, экс-осужденный Алексей Савичев в интервью Gulagu.net.

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Вагнеровцы расстреляли по меньшей мере 10 безоружных подростков

В феврале после очередного обмена пленными вагнеровцам дали приказ в Бахмуте расстрелять мирных жителей, которым от 15 и более лет. Как оказалось, расстреливать приказывали сразу и без слов.

Мирные жители уходили. И был приказ: всех, кому от 15 лет и выше, всех сразу расстреливать без слов. Было расстреляно 20 – 24 человека, из них 10 – 15-летние и 17-летние подростки. Когда они поднимали майки, то у них виднелись наколки. У нас расстреливают больше за наколки, например, как у "Азова",

– рассказал вагнеровец.

Кроме того, захватчикам давали команду "зачистить дом".

"Кто там был – неважно. Не выполнил приказ – тебя обнуляют", – подчеркнул наемник ЧВК "Вагнера".

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