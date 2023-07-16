Пригожина могли уже убить, – экс-сотрудник КГБ проанализировал жалкое фото в трусах
Мятеж, который устроил Евгений Пригожин в России, показал много слабых мест Владимира Путина. Поэтому российский диктатор мог расправиться со своим бывшим "поваром".
Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его мнению, унизительные фото Пригожина, которые недавно появились в сети не очень убедительное свидетельство, что с ним все в порядке.
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Пригожина могли ликвидировать
У Владимира Путина и в помине нет такой поддержки от людей и близкого окружения, как бы мощно ни работала его пропагандистская машина. То, что это разоблачил Пригожин, для диктатора стало настоящей изменой.
Я убежден, что Пригожин уже убит,
– отметил Сергей Жирнов.
Отметим, что буквально два дня назад, 14 июля, в сети появилось экстравагантное фото Евгения Пригожина. На нем видно, как Пригожин сидит на солдатской кровати и белье и машет рукой на камеру. Есть разные версии относительно даты и обстоятельств, при которых это фото могло быть сделано.
По всей вероятности, его опубликовали именно в это время, чтобы опровергнуть слухи о возможной смерти руководителя ЧВК "Вагнера".
"Палатка песочного цвета. Скорее всего, фото сделано в сирийской или африканской пустыне. Там позади есть окошечко с эмблемой и надписью на английском языке. Сомневаюсь, что Пригожину в Беларуси нужно было вешать надпись на английском на палатке", – подчеркнул экс-разведчик.
Походные условия, которые четко прослеживаются на фото, могли быть у Пригожина и на украинских территориях. В любом случае есть большие сомнения в том, что фото сделано недавно.
Сергей Жирнов предположил судьбу Пригожина: смотрите видео
От Пригожина нет привычных известий
Удивительно и то, что Евгений Пригожин, как человек, очень любивший записывать видео- и аудиосообщения, за последние три недели ничего не публиковал. Поэтому одно фото, еще и довольно странного характера, не выглядит слишком убедительным после почти месяца затишья.
Либо аудио, либо видео, никаких фото (не публиковал Пригожин – 24 Канал). Он даже делал видео, как лично везет контракт в экспедицию минобороны. Это работа курьера, а тут начальник-миллиардер едет в МО как курьер передать какую-то бумажку,
– заметил Жирнов.
Ввиду этого отсутствие привычных для Пригожина видео- или аудиофайлов действительно вызывает много вопросов и сомнений. В частности, где именно он находится и вообще до сих пор жив.
ЧВК "Вагнера" заберут из-под контроля Пригожина: последние новости
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что 29 июня, после своего неудачного мятежа, Евгений Пригожин с вагнеровскими командирами вроде бы был в Кремле. Там у них была встреча с Путиным и руководством России, которая продолжалась 3 часа. Заметим, что ранее Песков уверял, что не знает ничего о судьбе Пригожина после мятежа.
- После этого появилась информация, что Владимир Путин уже нашел замену Пригожину. Так, по данным российских СМИ, вагнеровцами может руководить Андрей Трошев. Что интересно, диктатор подчеркнул, что ЧВК "Вагнера" больше не существует, но есть вероятность, что их вернут на фронт уже с новым руководителем.
- Известно, что Трошев занимал должность начальника штаба операций вагнеровцев в Сирии. В санкционных документах ЕС находилась информация, что Трошев был генеральным директором ЧВК "Вагнера".