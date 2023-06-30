Смертник или победитель: что ожидает Пригожина

После однодневного похода Евгения Пригожина на Москву до сих пор неизвестно его точное местонахождение. По договоренностям, о которых говорилось ранее, главарь вагнеровцев может находиться в Беларуси. Впрочем, в любом случае ему стоит очень сильно позаботиться о собственной безопасности.

Об этом 24 Каналу сказал американский политолог Рамиз Юнус. Он предположил, что может ожидать Пригожина дальше.

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Российская традиция

В украинской разведке говорят, что ФСБ получила приказ ликвидировать Пригожина. И это российские спецслужбы вполне вероятно могут сделать именно в Беларуси. В частности, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус посоветовал Пригожину находиться подальше от открытых окон.

"Я с ним соглашаюсь. Потому что в России есть хорошая традиция, когда кто-то выпадает с 11 или 14 этажа", – подчеркнул политолог.

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Смертник или победитель

В последний раз Пригожин публично появлялся вечером 24 июня после финала своего неудачного восстания. Далее, по вероятным договоренностям, он должен был поехать в Беларусь. 27 июня мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что самолет Пригожина совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Впоследствии диктатор Александр Лукашенко заявил, что главарь вагнеровцев вместе со своими наемниками якобы действительно находятся в Беларуси.

Тема Беларуси "палёная". Далеко не случайно Лукашенко активен в информационном поле. Значит, идет целенаправленная дезинформация и они хотят, чтобы этому поверили. Когда хотят проделать определенную работу, то на эту тему не говорят и вообще не показывают для того, чтобы не было утечки информации,

– предположил политолог.

Он добавил, что Пригожин получил большой авторитет. И он сам это понимает. Теперь ему уже некуда отступать. Дальнейшая судьба вагнеровца будет зависеть от финала "противостояния", которое происходит.

"Он сегодня как смертник, но может оказаться и победителем", – резюмировал Рамиз Юнус.

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