Пригожинские зеки взяли в плен подполковника – комбата российской 72 бригады: видео впечатляет

Боевики владельца группы "Вагнера" Евгения Пригожина прибегли к откровенному силовому противодействию подчиненным министра обороны России Сергея Шойгу. Наемники и зеки, входящие в группировку путинского повара, пленили командира 72 мотострелковой бригады вооруженных сил России Романа Веневитина.

Похоже, гражданская война, продолжающаяся непосредственно на территории России, сказывается ещё и на временно оккупированных рашистами территориях, как заметил 24 Канал. Противостояние между разными кланами оккупационных войск пошло значительно дальше взаимных обвинений в интернете, и понемногу переходит во вполне силовую плоскость.

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Соответствующее видео опубликовали военные преступники, называющие себя пресс-службой группы "Вагнера".

Путинский гарсон прибег к перестрелкам с русскими солдатами

Согласно записи, выложенной в телеграмме наемниками Пригожина, боевики карманной армии вступили в бой не на жизнь, а на смерть с кадровыми российскими военнослужащими. Столкновений вагнеровцев с другими оккупантами было по меньшей мере два. Оба случая произошли на бахмутском направлении.

5 июня 2023 года захватчики из состава 72 мотострелковой бригады России обстреляли и разоружили группу быстрого реагирования пригожинских зеков в то время, когда они пытались разминировать себе путь для побега из Бахмута. Противодействовал вагнеровцам и сам комбат Роман Веневитин. На следующий день именно этот подполковник российской армии обстрелял машину пригожинских. Однако подчиненные путинского гарсона вступили в бой и захватили офицера высшего звена в плен.

Во время допроса Веневитин рассказал, что атаковал вагнеровцев якобы из-за личной неприязни.

Смотрите видео допроса пленного вагнеровцами комбрига 72 бригады России:

Российский офицер в плену зеков-россиян

Отдельно следует отметить, что бой между различными группировками оккупантов – это совсем не новая история, однако речь идет вовсе не о попытке разделить награбленное или взять под контроль определенные захваченные территории, а о непосредственном противостоянии группы "Вагнера" и кадровых армейцев. Когда мобилизованные захватчики, приписанные к 72 мотострелковой бригаде рашистов, были разбиты под Бахмутом, Пригожин в очередной раз обвинил минобороны России в массовом дезертирстве, а высшее командование – в военных провалах страны-бензоколонки.

Впрочем, разумеется, на все нытьё любителя кувалд в Кремле никак не отреагировали, а впоследствии, окончательно упершись в линию обороны Украины, Пригожин поспешил объявить Бахмут захваченным, и объявил о выходе своего "пушечного мяса" из города. Бегство вагнеровцев происходило постепенно, а отпускать их из полностью разрушенного города не собирались и сами россияне. Чтобы проредить ряды выживших зеков и наемников, по приказу Шойгу подразделения ВС России начали устанавливать на путях ухода карманной армии минные заграждения и засады. Вероятно, во время стычки с одним из таких отрядов и попал в плен к зэкам Роман Веневитин. Почему подобную задачу выполнял сам командир бригады, который должен руководить действиями группировки в штабе, пока не известно. Тем не менее факт пленения такого офицера ярко свидетельствует о том, что пригожинское формирование окончательно выходит из-под контроля Кремля.

Что известно о ситуации в Бахмуте