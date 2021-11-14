В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение, – Монастырский о разных сценариях

Денис Монастырский заявил, что в приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение. Однако это возможно только при определенных обстоятельствах.

В частности речь идет об угрозах, которые могут возникнуть из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе. Об этом глава МВД заявил на брифинге после совещания СНБО в Луцке.

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В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение

Денис Монастырский рассказал, что в участках, где возможно массовое присутствие мигрантов, возведут временные сооружения. Кроме того, сейчас:

"определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции;

определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественных формирований по охране общественного порядка;

именно они будут в координации защищать нашу государственную границу".

Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до тех, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях,

– заявил Монастырский.

В частности глава МВД также заверил, что к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с Востока и Юга.

Коротко о совещании СНБО по защите государственной границы