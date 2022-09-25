Правые забирают власть у Италии: чего Украине ждать после выборов

В Италии 25 сентября проходят парламентские выборы. Итальянцы пытаются выйти из политического кризиса, вызванного отставкой Марио Драги, однако этот процесс приобретает довольно сомнительную окраску. Весь Евросоюз обеспокоен тем, не нанесет ли новое итальянское правительство удар по европейскому единству, на фоне войны россии против Украины и энергетического кризиса в Европе.

Согласно опросам, наибольшие шансы на победу у коалиции правых сил Италии: "Братья Италии" Джорджии Мелони, "Лига" Маттео Сальвини и "Форца Италия" Сильвио Берлускони. Все три партии в своей риторике используют антимигрантскую политику, критику ЛГБТ, евроскептицизм и, мягко говоря, умеренный взгляд на отношения с путинской россией.

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Правительство Марио Драги было главным двигателем поддержки Украины со стороны Италии, что сначала даже стало неожиданностью для украинского руководства. Италия стала одним из самых громких голосов в Евросоюзе за вступление Украины в состав блока.

В то же время именно Драги начал активно продвигать украинское видение будущего мирного соглашения, несмотря на угрозы и прихоти москвы. Впрочем, как в Киеве, так и в Брюсселе беспокоятся, что политика Италии может совершить резкий поворот в сторону россии.

Эволюция взглядов Джорджии Мелони

Хедлайнером коалиции и главным претендентом на премьерский пост выступает харизматичная лидер "Братьев Италии" Джорджия Мелони. Она построила свою карьеру на довольно агрессивной риторике, направленной против вмешательства ЕС в дела государств-членов, а также критиковала Брюссель за политическое и финансовое давление на Венгрию и Польшу.

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Джорджия Мелони с юных лет принимала участие в политических ультраправых движениях, в частности "Итальянском общественном движении". Уже тогда, выступая на студенческих дебатах, они ощутили силу популистских призывов и идей. Уже позже, развив свои способности, Мелони удалось получить должность в качестве муниципального депутата в Риме, а впоследствии стать самым молодым министром Италии. В 2008 году, когда Мелони был всего 31 год, тогдашний премьер Италии Сильвио Берлускони назначил ее руководить министерством молодежи и спорта.

Уже в 2012 году Джорджия Мелони создает свою собственную партию – "Братья Италии", которая до этого была аутсайдером и на выборах 2018 года набрала всего 4% голосов. Впрочем, впоследствии Мелони начнет использовать этот факт в свою пользу, упрекая избирателей, что ее партия не принимала участия ни в одной властной коалиции и преследует цель изменить курс Италии к лучшему. Таким образом ей удалось выбиться в лидеры и "Братья Италии" на сегодняшний день имеют наибольшую поддержку из всех партий – 25%.

Риторика Мелони не слишком отличалась от ультраправых политиков в других европейских странах. Часто ее сравнивают с Марин Ле Пен и венгерским премьером Виктором Орбаном. Она тоже выступает за ослабление влияния Брюсселя, критикует ЛГБТ и разрешения на аборты и вообще занимает очень консервативную позицию. В Евросоюзе переживают, что ультраправая Мелони во главе третьей экономики Европы может подорвать европейское единство, что сыграет на руку путину и его захватнической политике и шантажу.

Сама же Джорджия Мелони ранее успела запомниться мягкой риторикой в сторону россии и призывами ослабить санкционное давление на москву. Впрочем, уже после начала полномасштабной войны, Мелони изменила это направление. "Братья Италии" стали одной из немногих партий, поддержавших решение правительства Драги по поставкам оружия в Украину. Впоследствии Мелони пошла еще дальше, она сравнила независимость Украины с независимостью Италии и заявила, что российское вторжение имеет глобальный контекст, а поддержка Украины является составной частью европейской безопасности.

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Друг путина Берлускони снова рвется к власти

Несмотря на заявленную поддержку Украины со стороны "Братьев Италии", этого нельзя сказать об их партнерах по коалиции. Сильвио Берлускони, бывший наставник Мелони и лидер "Форца Италия" с 7% поддержки, давний друг путина. Берлускони известен тем, что продолжил выступать за дружбу с россией даже после окончания своего премьерства.

В 2013 году Берлускони говорил, что путин – лучший политик в мире, а россии якобы повезло иметь такого лидера. Впоследствии бывший итальянский премьер фактически стал персоной нон-грата в Украине и получил трехлетний запрет на въезд, когда посетил оккупированный Крым. В целом, Берлускони всегда был противником санкций против россии за оккупацию Крыма и выступал за сближение Евросоюза с кремлем.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Берлускони пытался мимикрировать под общеевропейский тренд поддержки Украины и заявил, что разочарован действиями путина. Впрочем, уже через месяц он сломался и начал требовать у Европы заставить Украину выполнить захватнические прихоти путина.

Еще позже он окончательно сорвал маску и заявил, что путин своим вторжением всего лишь пытался заменить правительство Владимира Зеленского какими-то "порядочными людьми", но столкнулся с противодействием украинской армии, которую Запад "накачал" разнообразным оружием. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров удивился доверию Берлускони к путину.

Якобы убийство политических противников, направление армии убийц и насильников в чужую страну, а также угрозы ядерной войной определяют "порядочного человека" для Берлускони. Сильвио Берлускони выступает главным послом путина в Италии, а его участие в будущей властной коалиции вызывает немалую обеспокоенность у Евросоюза.

Главный итальянский популист тоже в команде лидеров

Третий в коалиции правых – Маттео Сальвини, лидер популистской партии "Лига", у которой рейтинг 13%. Сальвини уже буквально фанат путина – приходил на заседание Европарламента по футболке с изображением российского диктатора и сейчас выступает против поставки оружия в Украину. После начала российского вторжения в Украину он пытался откреститься от своих прошлых фокусов, мотивируя это тем, что после начала войны у него открылись глаза на агрессивную войну россии, которую он якобы не ожидал и якобы не поддерживает.

Впоследствии он даже пытался попиариться на украинских беженцах и предлагал приют в нескольких офисах партии. Впрочем, его искренности мало кто поверил, из-за чего его окрестили клоуном.

Сальвини выступает за изменение санкционной политики в отношении россии. Он мотивирует это тем, что Италия получает много убытков из-за санкций против Москвы, так что если ограничения и не отменят, их точно нужно пересмотреть. Он утверждает, что Европа должна пропустить российские энергоносители во избежание грядущего кризиса, потому что якобы они все равно не способны заставить россию прекратить войну.

Как Россия пытается повлиять на результаты выборов

За две недели до выборов в Италии США раскрыли детали громкого расследования о тайном финансировании россией западных политиков. Разведка США выяснила, что кремль выделил 300 миллионов долларов на то, чтобы повлиять на западных политиков с целью ослабления санкций.

США разгласили эти данные именно в тот момент, когда один из ближайших советников Джорджии Мелони – Адольфо Урсо прибыл с визитом в Вашингтон. За два дня до этого Урсо посетил Киев, где встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в непреклонной поддержке Украины вместе с западными союзниками по ЕС и НАТО. Эти же заявления Урсо подтвердил и в Вашингтоне, отметив важность сдерживания Китая и противодействия российскому влиянию.

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В целом, США положительно и с доверием оценили "Братьев Италии", которые могут одержать победу на выборах. Во время личного общения с Урсо известный американский дипломат Курт Волкер даже передал ему записку, где заявил, что он уверен в преданности "Братьев Италии" НАТО, поддержке Украины и санкциям ЕС против россии.

Объединив в визите Урсо одобрительные оценки и намеки на вероятную коррупцию среди членов партии, США не просто поддержали будущее правительство Мелони, а также предостерегли их от токсичных связей с кремлем в будущем, особенно на фоне русофильских заявлений со стороны Берлускони и Сальвини.

Есть ли шансы победить правых

В противовес итальянским правым выступает левоцентристская коалиция, хедлайнером которой является "Демократическая партия" Энрико Летти. Летта уже был премьер-министром Италии и настаивает на проевропейской повестке дня и продолжении политики Марио Драги. С ними в коалицию входят также небольшие партии: "Европа+", "Итальянские Левые" и "Зеленый и левый альянс". В целом, эти четыре политические силы имеют 25% поддержки и существенно отстают от коалиции правых.

В то же время в предвыборной борьбе участвует "Движение пяти звезд". Они выступают как самостоятельная сила с 13% поддержки. Это центристская группа, которую возглавляет бывший премьер-министром Италии Маттео Ренци и депутат Европарламента Карло Календа. "Движение пяти звезд" также частично виновно в развале коалиции правительства Марио Драги и политическлом кризисе в Италии, который и привел к внеочередным выборам.

И хотя действующие рейтинги партий это всего лишь предварительный опрос, а расклад сил может измениться после голосования, большинство аналитиков все же пришли к мнению, что демократы никак не смогут одержать победу без мощной и широкой коалиции.

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Брюссель не доверяет правым правительствам

Но не успели праые прийти к власти, как у них уже начался конфликт с Брюсселем. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже пригрозила, что в том случае, если с новым правительством Италии возникнут проблемы, ЕС найдет нужные рычаги давления, имея в виду пакет постковидной помощи для Италии на 222 миллиарда евро.

Коалиция правых была возмущена таким заявлением и сразу обвинила Брюссель во вмешательстве в демократические процессы в Италии. В частности, именно на подобном финансовом давлении и настаивают итальянские правые в своей критике Евросоюза. Ранее из-за проблем с демократией ЕС заблокировал пакет помощи для Венгрии.

Правые будут грызть друг друга

Что же касается Украины, то в отличие от коалиции демократов, итальянские правые не имеют единодушного мнения относительно поддержки нашей страны и противодействия россии. Даже если поверить в то, что Джорджия Мелони действительно занимает проукраинскую позицию и продолжит это делать даже после победы, в должности премьера ей придется идти на компромиссы с партнерами по коалиции, которые накануне выборов показали свое лицо.

Мелони вряд ли захочет сразу идти на конфликт с Берлускони и Сальвини, ведь это может повлечь за собой развал коалиции и погружение Италии в очередной политический кризис.

Прощальная поддержка правительства Драги

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини накануне выборов посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой Минобороны Алексеем Резниковым. На этих встречах Гуэрини заверил, что поддержка Украины со стороны Италии будет непоколебима, независимо от того, каким будет результат выборов.

Более того, глава Миноброны Италии отметил именно военную поддержку Украины, ведь по его мнению именно поставки оружия со стороны Запада сможет доказать путину провальность его авантюры.

В сочетании с визитом Адольфо Урсо в Киев и Вашингтон, это дает надежду на то, что русофилия в итальянском политикуме не станет передовой силой, по крайней мере, в начале работы нового правительства. Италия по инерции продолжит поддерживать Украину на всех уровнях, от политического до военного.

В то же время, следует ожидать, что итальянские правые хоть и не смогут полностью разрушить поддержку Украины, она, скорее всего, будет иметь меньшие объемы, а громкие призывы к переговорам с путиным войдут в повестку дня в итальянской внешней политике.

Что итальянцы думают о выборах и поддержке Украины: смотрите видеосюжет 24 канала