Лобовое столкновение на Прикарпатье: авто опрокинуло на крышу, есть погибший

В Калушском районе Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Водитель пошел в запрещенном месте на обгон и в лобовую столкнулся со встречным авто.
Произошла авария днем в воскресенье, 23 мая. Два авто столкнулись на трассе Н-10 в селе Голынь.
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Как произошло смертельное ДТП на Прикарпатье
- Следователи предварительно установили, что 62-летний водитель автомобиля "Хюндай" вместе с пассажиром ехал в сторону Болехова.
- Он совершил маневр обгона в запрещенном месте, выехал на встречную полосу движения и врезался в авто "Альфа Ромео". В нем находилась 24-летняя женщина, которая ехала одна.
- В результате лобового столкновения автомобили отбросило в кювет.
Авто "Альфа Ромео" с дороги вылетело в кювет / Фото Нацполиции
- "Хюндай" еще и перевернулся на крышу.
- Всех троих участников аварии госпитализировали.
- Водитель "Хюндай" от полученных травм умер в больнице.
- По факту аварии следователи начали уголовное производство.
Другие резонансные ДТП в Украине в эти выходные
- В Голосеевском районе Киева водитель Ford Fiesta на пешеходном переходе сбил женщину. От удара ее отбросило на 50 метров, и травмы стали смертельными: женщина погибла на месте.
- В столице произошло еще одно масштабное ДТП: на Брест-Литовском шоссе грузовик наехал на легковушку. После раздался взрыв и вспыхнул грузовик. Также загорелась и легковушка. Предварительно, водителя фуры госпитализировали.
- В селе Тынное, что под Ровно, столкнулись сразу 3 автомобиля. Всего в них находились 8 человек. Чудом никто не пострадал.