Сталася аварія вдень у неділю, 23 травня. Два авто зіткнулися на трасі Н-10 у селі Голинь.

До речі В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала 13-річна дівчина

Як сталася смертельна ДТП на Прикарпатті

  • Слідчі попередньо встановили, що 62-річний водій автомобіля "Хюндай" разом з пасажиром їхав у сторону Болехова.
  • Він здійснив маневр обгону у забороненому місці, виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в авто "Альфа Ромео". У ньому перебувала 24-річна жінка, яка їхала одна.
  • У результаті лобового зіткнення автомобілі відкинуло в кювет.

Альфа Ромео у кюветі
Авто "Альфа Ромео" із дороги вилетіло в кювет / Фото Нацполіції

  • "Хюндай" ще й перекинувся на дах.
  • Усіх трьох учасників аварії шпиталізували.
  • Водій "Хюндай" від отриманих травм помер у лікарні.
  • За фактом аварії слідчі почали кримінальне провадження. 

Інші резонансні ДТП в Україні цими вихідними

  • У Голосіївському районі Києва водій Ford Fiesta на пішохідному переході збив жінку. Від удару її відкинуло на 50 метрів, і травми стали смертельними: жінка загинула на місці.
  • У столиці сталася ще одна масштабна ДТП: на Брест-Литовському шосе вантажівка наїхала на легковик. Опісля пролунав вибух і спалахнула вантажівка. Також загорівся і легковик. Попередньо, водія фури госпіталізували.
  • У селі Тинне, що під Рівним, зіштовхнулися одразу 3 автомобілі. Загалом у них перебували 8 людей. Дивом ніхто не постраждав.