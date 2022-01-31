На Прикарпатье произошло жуткое ДТП с жертвой и пострадавшими: фото с места аварии

31 января 2022 , 11:28
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Источник:

"Галка"

В селе Стрымба Ивано-Франковской области, утром 31 января, произошло ужасное ДТП. Водитель автомобиля заживо сгорел, еще несколько человек получили травмы.

Жуткая авария произошла на дороге между Надворной и Яремче. Там в 8:30 столкнулись автомобили.

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Детали смертельной аварии на Прикарпатье

Во время маневра обгона столкнулись BMW и еще два микроавтобуса Volkswagen Т5. По информации свидетелей, от удара легковушка загорелась. В машине заживо сгорел ее водитель. Другие машины получили существенные повреждения.

В пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изданию сообщили об одной жертве и нескольких пострадавших. Людей, которые травмировались в результате ДТП, срочно госпитализировали.

На месте аварии образовались значительные пробки, там организовали объезд.

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Автор: Наталія Пристанська