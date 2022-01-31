На Прикарпатье произошло жуткое ДТП с жертвой и пострадавшими: фото с места аварии

В селе Стрымба Ивано-Франковской области, утром 31 января, произошло ужасное ДТП. Водитель автомобиля заживо сгорел, еще несколько человек получили травмы.

Жуткая авария произошла на дороге между Надворной и Яремче. Там в 8:30 столкнулись автомобили.

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Детали смертельной аварии на Прикарпатье

Во время маневра обгона столкнулись BMW и еще два микроавтобуса Volkswagen Т5. По информации свидетелей, от удара легковушка загорелась. В машине заживо сгорел ее водитель. Другие машины получили существенные повреждения.

В пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изданию сообщили об одной жертве и нескольких пострадавших. Людей, которые травмировались в результате ДТП, срочно госпитализировали.

На месте аварии образовались значительные пробки, там организовали объезд.

На Прикарпатье произошла ужасная авария: Фото ГСЧС, телеграм Frankivsk 112

Другие аварии в Украине: последние случаи

Вечером 30 января в Ирпене вблизи Киева, на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и автобуса. От удара маршрутку отбросило на обочину. Пострадал водитель, его госпитализировали.

В Днепре, на улице Чернышевского в ночь на 31 января произошла авария. Водитель Volkswagen влетел в дерево, в результате чего машина загорелась.

В Нововолынске ночью, 30 января, произошло ДТП – столкнулись два минивэна. В аварии пострадали 11 человек, все – пассажиры.

Обратите внимание – авто в Днепре протаранило дерево и загорелось: смотрите видео