Моторошна аварія трапилася на дорозі між Надвірною та Яремче. Там о 8:30 зіткнулися автомобілі.

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Під час маневру обгону зіткнулися BMW та ще два мікроавтобуси Volkswagen Т5. За інформацією свідків, від удару легковик загорівся. В автівці живцем згорів її водій. Інші машини отримали суттєві пошкодження.

У пресслужбі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій виданню повідомили про одну жертву та кількох постраждалих. Людей, які травмувалися внаслідок ДТП, терміново госпіталізували.

На місці аварії утворилися значні затори, там організували об'їзд.

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