Осужденный за убийство пытался убежать из тюрьмы, притворившись овцой: курьезные кадры

В Боливии в одной из тюрем строгого режима произошел курьезный случай. Осужденный за убийство мужчина пытался скрыться с места лишения свободы, выдавая себя за овцу.

Детали забавного инцидента рассказали в администрации тюрьмы. Известно, что заключенный надел шерстяной кожух, чтобы правоохранители точно ничего не подозревали.

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Осужденный за убийство Хосе Луис Каллисая Диас, известный по прозвищу Эль Арана, пытался скрыться с места лишения свободы, где он отбывал наказание. Мужчина решил, что хорошей идеей будет вывернуть свой шерстяной кожух и притвориться овцой.



Осужденный в Боливии притворился овцой, чтобы убежать / Кадры Rosario3

Хосе перелез через стену ограды тюрьмы и пополз по траве, ожидая, что надзиратели ничего не заподозрят. Авантюрист надеялся, что ему поможет тьма.

Однако план заключенного провалился, правоохранители заметили выдавшего себя за овцу мужчину и отправили его обратно в камеру. В администрации тюремного заведения отметили, что проведут "дисциплинарные мероприятия" в отношении беглого горе.



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