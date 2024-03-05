Нужны дополнительные силы: Свитан объяснил, как дронам до сих пор удается проходить украинскую ПВО
Российские оккупанты не прекращают терроризировать массированными ударами Одесскую область. Так, в ночь на 5 марта враг снова атаковал область дронами-камикадзе.
Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему определенной части российских дронов удается прорывать украинскую ПВО.
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Как предупредить атаки дронами
Российские оккупанты запустили по Одесской области 22 дрона-камикадзе с территории Балаклавы временно оккупированного Крыма. 18 из них были уничтожены силами ПВО.
"Это серьезная атака, но для россиян – рутина. Они могут позволить по 20 – 30 "Шахедов" запускать из Балаклавской бухты. Там есть подземные штольни, вероятно расположена и система сбора, и запуска этих беспилотников", – сказал военный эксперт.
По словам Романа Свитана, вражеским беспилотникам удобно заходить с моря на малой высоте. Их сложно перехватывать и надо мощные средства, которые бы помогли перехватывать российские БпЛА еще на подходе к области.
"Нам надо соответствующее количество кораблей. Есть большая вероятность перехвата, когда поступят истребители F-16. Они могут на уровне моря видеть "Шахеды" и отминусовать их. Еще есть штурмовики Super Tucano. Они дешевле, но не хуже по функционалу. С ними можно сбивать дроны, не пропуская их в город", – добавил Свитан.
Россия атакует Одесскую область: последние новости
- Около полуночи 5 марта россияне начали атаковать Одесскую область. Группа беспилотников с Черного моря двигалась в западном направлении, а дальше в направлении Фонтанки. Есть повреждения рекреационного объекта. Люди, к счастью, не пострадали.
- В ночь на 2 марта россияне атаковали город дронами-камикадзе. Оккупанты попали в многоквартирный дом. В результате этого погибли 12 человек, среди которых 5 – дети.
- 23 февраля враг атаковал города Украины, в том числе и Одесскую область. Россияне в очередной раз ударили по гражданскому мирному населению. К сожалению, известно о погибших и пострадавших.