Нужны дополнительные силы: Свитан объяснил, как дронам до сих пор удается проходить украинскую ПВО

Российские оккупанты не прекращают терроризировать массированными ударами Одесскую область. Так, в ночь на 5 марта враг снова атаковал область дронами-камикадзе.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему определенной части российских дронов удается прорывать украинскую ПВО.

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Как предупредить атаки дронами

Российские оккупанты запустили по Одесской области 22 дрона-камикадзе с территории Балаклавы временно оккупированного Крыма. 18 из них были уничтожены силами ПВО.

"Это серьезная атака, но для россиян – рутина. Они могут позволить по 20 – 30 "Шахедов" запускать из Балаклавской бухты. Там есть подземные штольни, вероятно расположена и система сбора, и запуска этих беспилотников", – сказал военный эксперт.

По словам Романа Свитана, вражеским беспилотникам удобно заходить с моря на малой высоте. Их сложно перехватывать и надо мощные средства, которые бы помогли перехватывать российские БпЛА еще на подходе к области.

"Нам надо соответствующее количество кораблей. Есть большая вероятность перехвата, когда поступят истребители F-16. Они могут на уровне моря видеть "Шахеды" и отминусовать их. Еще есть штурмовики Super Tucano. Они дешевле, но не хуже по функционалу. С ними можно сбивать дроны, не пропуская их в город", – добавил Свитан.

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