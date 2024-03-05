Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в розмові з 24 Каналом пояснив, чому певній частині російських дронів вдається проривати українську ППО.

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Як попередити атаки дронами

Російські окупанти запустили по Одеській області 22 дрони-камікадзе з території Балаклави тимчасово окупованого Криму. 18 з них було знищено силами ППО.

"Це серйозна атака, але для росіян – рутина. Вони можуть дозволити по 20 – 30 "Шахедів" запускати з Балаклавської бухти. Там є підземні штольні, ймовірно розташована і система збирання, і запуску цих безпілотників", – сказав військовий експерт.

За словами Романа Світана, ворожим безпілотникам зручно заходити з моря на малій висоті. Їх складно перехоплювати і треба потужні засоби, які б допомогли перехоплювати російські БпЛА ще на підході до області.

"Нам треба відповідна кількість кораблів. Є велика імовірність перехоплення, коли надійдуть винищувачі F-16. Вони можуть на рівні моря бачити "Шахеди" і відмінусовувати їх. Ще є штурмовики Super Tucano. Вони дешевші, але не гірші за функціоналом. З ними можна збивати дрони, не пропускаючи їх до міста", – додав Світан.

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