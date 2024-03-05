В ніч на 2 березня Росія атакувала багатоповерховий будинок в Одесі. Серед загиблих було подружжя військових, їхні 2 донечки та син.
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Прощання із жертвами російського терору
Сьогодні в Одесі попрощалися з Тетяною та Олегом Кравець, а також трьома їхніми дітьми. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.
В Одесі попрощалися з родиною Кравець / Фото Одеська міська рада
Родина загинула унаслідок російської дронової атаки на житлову багатоповерхівку 2 березня.
Родина загинула внаслідок атаки ворога по багатоповерхівці в Одесі / Фото Одеська міська рада
Попрощатися з подружжям прийшли сотні людей. Батьки з трьома дітьми, за даними міськради, будуть поховані в селі Маринове Березівського району Одеської області.
В Одесі сотня людей прийшла попрощатися з жертвами російського терору / Фото Одеська міська рада
Прощання з подружжям / Фото Одеська міська рада
Сьогодні в Одесі попрощалися з Тетяною та Олегом Кравець, які разом з дітьми – 7-місячною Єлизаветою, 9-річним Сергієм та 8-річною Златою – стали жертвами російської дронової атаки на місто 2 березня. Попрощатися з подружжям прийшли сотні одеситів,
– зазначено у повідомленні.
До слова, Олег Кравець, раніше обіймав посаду заступника командира 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Його дружина Тетяна також служила у цій же бригаді, останнім часом вона перебувала у декретній відпустці після народження дочки. На жаль, армія агресора забрала життя в цієї родини.
Російська атака на Одесу 2 березня: основне
- У ніч на 2 березня російські війська підступно атакували Одесу дронами-камікадзе. Один з безпілотників влучив у багатоповерхівку.
- Російський терор, на жаль, забрав життя 12 людей. Відомо, що вже встановили всіх 12 осіб загиблих внаслідок атаки "Шахедом".
- Нещодавно Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, нещодавно пояснив, що "Шахеди" бувають різних розмірів і їхня бойова частина теж відрізняється. За його словами, у ту ніч російські війська вдарили по житловій будівлі не маленьким БпЛА, а досить великим дроном.