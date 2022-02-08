Прикрываются "учебными центрами": Россия создает гибридные военные базы в Беларуси

Россия продолжает поставлять в Беларусь военную технику и организовывать базы. Чтобы отвлечь внимание от угрозы, их называют "учебно-боевыми центрами".

Недавно Россия и Беларусь анонсировали военные учения под названием "Союзная решимость-2022". Для проведения маневров российские власти усилили присутствие своей военной техники в Беларуси. В частности, в гибридных военных базах, которые Москва называет "учебно-боевыми центрами".

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Стягивать войска Россия начала значительно раньше

Россия начала размещать военные базы на белорусской территории с 2013 года. В 2021 году процесс активизировался, когда министры обороны двух стран договорились о формировании "учебно-боевых центров". Они отметили, что на базах хотят разместить российские зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты.

В августе 2021 года польский военный эксперт Конрад Музыка поделился спутниковыми снимками российской техники в белорусском городе Гродно, там был создан первый "учебно-боевой центр".

Российские зенитно-ракетные комплексы в Гродно / Скриншот Googlemaps

Впоследствии в Беларуси заметили прилетевшие в Барановичи российские боевые самолеты. А в январе 2022 г. Россия направила туда ракетно-зенитные комплексы С-400. Стоит отметить, что техника прибыла на белорусскую территорию гораздо раньше, чем об этом официально заявили.

! Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что количество российских войск на территории Беларуси самое многочисленное со времен холодной войны.

Вероятно, Россия оставила в Беларуси часть своей военной техники и за время учений "Запад-2021". Поэтому после проведения "Союзной решимости-2022" техника и военные могут дальше находиться на белорусской территории.

Что известно о "Союзной решимости" Москва активно наращивает технику и войска на белорусской территории под предлогом совместных учений. Беларусь заявляет, что "Союзную решимость-2022" будут проводить с целью научить белорусскую армию пользоваться российским оружием. В частности, из-за "поведения НАТО и Украины".

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