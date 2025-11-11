Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

К теме Украина впервые экстрадировала солдата России за совершенные военные преступления: что ему грозит

Кто из россиян приказал запустить "Кинжалы" по Львову 4 сентября?

В СБУ отметили, что речь идет о вражеской атаке на гражданскую инфраструктуру, расположенной в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – "Ансамбль исторического центра г. Львов".

По материалам дела, во время воздушного нападения оккупанты привлекли 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" и одну крылатую – Х-101.

Как установило расследование, общее руководство вражеской атакой осуществлял генерал-майор Сергей Кувалдин – командующий дальней авиацией военно-воздушных сил России. К планированию ракетного удара он привлек своего первого заместителя полковника Сергея Шевеля,

– рассказали правоохранители.

Организовать атаку на гражданские объекты эти россияне поручили подразделениям российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, которой командует генерал-майор Николай Варпахович. Далее он отдал приказ полковнику Олегу Скитскому – командиру 121-го тяжелого бомбардировочного полка России осуществить ракетный обстрел Львова.



"Также к воздушному удару по городу россияне привлекли 44-й отдельный авиационный полк спецназначения под командованием еще одного российского полковника – Дениса Ахмадеева", – сказали в СБУ.



Сейчас следователи Службы безопасности заочно сообщили этим 5 оккупантам о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о военных преступлениях, повлекших тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Также продолжаются комплексные мероприятия для привлечения военных преступников России к ответственности.

Вниманию! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Что известно об обстреле Львова 4 сентября?