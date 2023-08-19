Момент удара по Чернигову попал на камеру: жуткие кадры
В субботу 19 августа, на Спаса, Россия ударила ракетами по центру Чернигова. По словам Владимира Зеленского, обычная суббота превратилась в день боли.
Многие черниговцы и гости города находились на центральной площади, в кафе и магазинах вблизи драмтеатра или шли после освящения фруктов из ближайшей церкви. В соцсетях появились кадры обстрелов Чернигова 19 августа, передает 24 Канал.
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Что попало на видео
Ракетный обстрел случайно зафиксировал смартфон. Девушка в Чернигове позировала для фото, когда произошел ракетный удар.
Фотография за секунду до ракетного удара: смотрите видеоОбратите внимание! Во время объявления воздушной тревоги следует находиться в укрытиях – это может спасти жизнь. Собственно так и произошло в Чернигове: как рассказал министр МВД, за две минуты до удара люди успели спуститься в укрытие.
Также момент удара зафиксировали камеры видеонаблюдения. Там заметно, как валит дым и как бегут люди.
Удар баллистикой по Чернигову: смотрите видео
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Что известно о ракетном ударе по Чернигову 19 августа
- Взрыв раздался в 11:30. По центру города ударили, вероятно, баллистикой.
- 19 августа – это суббота, еще и Яблочный Спас. Кроме того, что в центре города было много людей, в этот день в Чернигове проходила выставка дронов.
- Сначала сообщалось о шести погибших. В 14:17 министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы. Таким образом, количество погибших возросло до 7. За медицинской помощью обратилось 90 раненых, из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.
- Одной из погибших стала девочка – полицейские наложили ей турникет, но не смогли спасти из-за большой потери крови. Ее мама в тяжелом состоянии.
- По состоянию на 15:25 от атаки террористов на центр Чернигова пострадали 117 человек. Об этом сообщил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.
- Игорь Клименко просит ответственно относиться к воздушным тревогам и идти в укрытие, если объявлена тревога. Также он призывает ограничить все публичные мероприятия в Украине – это поможет снизить количество жертв во время последующих обстрелов со стороны России.