Прилетело почти 100 ракет и мин: россияне осуществили массированный обстрел
Источник:Госпогранслужба
Российские военные совершили массированный обстрел приграничных территорий Украины на границе между Черниговской и Сумской областями.
С территории России прилетело не менее сотни ракет
О массированном обстреле приграничной территории Украины сообщили в Госпогранслужбе 3 июня.
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Около 5 утра рашисты с нескольких направлений открыли огонь по приграничной территории между Черниговской и Сумской областями,
– говорится в сообщении.
Враг обстреливал Украину реактивными системами залпового огня и минометами калибра 120 мм. В общей сложности с территории России прилетело не менее сотни вражеских ракет и мин.
Последствия обстрелов приграничья
Пограничники отметили, что в результате обстрела существенных разрушений нет. Среди гражданского населения пострадавших, по предварительным данным, тоже нет.
В оперативном командовании "Север" также сообщили об отсутствии потерь среди личного состава и техники.
Главное об обстрелах Сумщины
Сумской район российские военные обстреляли 2 июня после 17 часов. Огонь вели из минометов, со своей территории. Били по территории Миропольской общины, что в Сумском районе.
Там военные насчитали около 20 прилетов. Отмечают, что жертв и разрушений нет.
Также россияне продолжают обстреливать из России приграничные районы Черниговской области. Вчера, 2 июня, всего за несколько часов зафиксировали более 20 "прилетов" в одно село.
Последние новости об обстрелах приграничья
Российские военные сохраняют активность вблизи украинской границы в Сумской и Черниговской областях. Враг пока не планирует наступательные действия, но активно обстреливает мирные города. В то же время, применяет артиллерию, минометы и даже авиацию.
Поскольку угроза обстрелов существует всегда, местным жителям нужно быть бдительными и не пренебрегать своей безопасностью.
Недавно в американском издании Washington Post заявили, что Россия снова начала наращивать войска и технику вблизи границы с Украиной, а именно возле Черниговской и Сумской областей.
Однако украинские военные подчеркивают, что ситуация контролируемая. ВСУ готовы к любым сценариям развития событий.
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