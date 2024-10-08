Россияне снова атаковали Харьков: количество пострадавших возросло, под завалами – люди
В Харькове 8 октября были прилеты по гражданским объектам. Число пострадавших на месте происшествия возросло.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели. Под завалами могут быть люди.
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Что известно о пострадавших в Харькове
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по состоянию на 11:56, количество пострадавших в Харькове в гражданском предприятии возросло до 16 человек.
Один из них в тяжелом состоянии. Всего госпитализированы трое,
– написал харьковский мэр.
Кроме того, Терехов отмечал, что под завалами на месте удара находятся минимум два человека. Спасатели делают все для помощи этим гражданам. Среди пострадавших также есть 16-летний ребенок.
До этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что было зафиксировано вражеское попадание в Индустриальном районе Харькова. На месте работают сотрудники экстренной медицинской службы. Пострадали гражданские.
По словам Синегубова, пока тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается.
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Харьков снова пострадал из-за российских атак
- Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что, около 10:42, в городе по предварительной информации, зафиксировали прилет. Впоследствии мэр уточнил, что по Харькову прилетов было несколько.
- На месте атаки, на гражданском производстве, вспыхнул масштабный пожар, есть разрушения инфраструктуры. Также там работают все необходимые службы и спасатели.
- Стоит отметить, что на момент взрывов в Харькове воздушной тревоги ни в городе, ни в области не было. Несмотря на это, Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов в направлении Сумской и Донецкой областей.