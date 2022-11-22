"Прилеты постоянно и россияне не будут останавливаться": власти Херсона советуют эвакуироваться

Эвакуация из Херсона – важна, стоит прислушиваться к словам Ирины Верещук и всем нужно быть в безопасности. Правильное решение на сегодняшний день, пока не возвращаться в Херсон.

Об этом 24 канала рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он также отметил, что те люди, которые все же вернулись или остались – стоит согласиться на добровольную эвакуацию.

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Первое, о чем следует помнить – собственная безопасность, ведь весь правый берег Херсона чуть ли не постоянно попадает под вражеский огонь. В результате "прилетов" есть пострадавшие и погибшие,

– говорит Соболевский.

Он говорит, что есть понимание – россияне не будут останавливаться и делать это постоянно. Их тактика без изменений – они уничтожают гражданские объекты, а не военные.

Соболевский о том, почему важно эвакуироваться из Херсона: смотрите видео

Юрий Соболевский добавляет, что почти каждый день есть заявки с пожеланиями эвакуироваться, правда, таких пожеланий еще не так много.

Деоккупированный Херсон – как живой город