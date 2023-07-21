Россияне – лучшие корректировщики огня: Дудукалов об уничтожении врага в Бердянске

В ночь на 11 июля ВСУ ликвидировали не только российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Вместе с ним в районе Бердянска погибли еще несколько офицеров и много личного состава.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, российское военное командование продолжит гибнуть в Украине.

Читайте также Минус еще один офицер оккупантов: ВСУ ликвидировали командира российской бригады – "Ташкента"

"Было несколько офицеров как минимум и личный состав, который сосчитать очень тяжело. В последнее время это сотни оккупантов. Их просто вывозят грузовиками и сжигают или бросают", – отметил Дудукалов.

ВСУ продолжают уничтожать россиян в районе Бердянска: смотрите видео

Россияне рассеялись по Азовскому побережью

Украинский журналист Денис Казанский предположил, что 11 июля вместе с Олегом Цоковым могли ликвидировать российского подполковника Александра Горина. Он был бывшим комбатом 382 отдельного батальона морской пехоты оккупантов.

Оккупанты занимают базы отдыха в Бердянске и в других населенных пунктах Запорожской области. Однако их это не спасет от прилетов.

"Здесь россияне лучшие корректировщики огня, как оказывается. Их сообщения в соцсетях о том, кто, когда и где погиб, очень помогают идентифицировать", – добавил Дудукалов.

Россияне несут потери в Украине: последние новости