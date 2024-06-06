Следит ли Дия за геолокацией граждан: в Минцифры дали ответ
Источник:Telegraf
Минцифры прокомментировало информацию, что через приложение Дия якобы можно отследить пребывание украинцев за рубежом. Там указали, что это невозможно из-за ряда факторов.
Отметим, что ранее журналисты получили выписку из судебного дела, где судьи ВАКС упоминали приложение Дия. Они предположили, что местонахождение фигуранта могли определить именно с помощью разработки Минцифры.
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Дия не сохраняет данные
Минцифры отметило, что команда министерства не владеет деталями судебного дела, где в ходе процессуальных действий НАБУ якобы отслеживала перемещения по миру одного из фигурантов дела благодаря приложению Дия.
Дия не отслеживает местонахождение пользователей. Дия не имеет собственной базы данных и не хранит персональные данные пользователей, а только отображает информацию из государственных реестров. Поэтому не может передавать персональные данные пользователей. Команда министерства не владеет деталями дела, потому что не имеет доступа к нему,
– указано в ответе на запрос.
Министерство цифровой трансформации сообщило, что страна проживания одного из фигурантов дела могла быть успешно идентифицирована путем сочетания технических данных из многочисленных систем и реестров.
Приложение Дия: последние новости
- Недавно в Дие появилось удостоверение ветерана. Как пояснили в Минцифры, отныне не нужно носить с собой бумажный аналог удостоверения ветерана – он будет всегда под рукой в приложении. Как добавить удостоверение – читайте в новости.
- Вскоре в приложении Дия станет доступная функция электронного бронирования от мобилизации. Как отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, это нужно сделать как можно скорее. Она указала, что для того, чтобы настроить функционал, нужно 3 – 4 недели.
- Также Минцифры работает над тем, чтобы добавить в Дию возможность дистанционного бракосочетания. Сейчас министерство уже набирает бета-тестеров. Команда отмечает, что услуга будет особенно полезной для пар, которые живут на расстоянии, и военнослужащих.