Софт для "богов войны": чем важно приложение для артиллеристов "Кропива"

Организация "Армия SOS" разработала программное обеспечение, помогающее ВСУ уничтожать цели врага. Это приложение, созданное непосредственно для артиллеристов.

Приложение предназначено для обмена информацией и корректировки огня. Об этом 24 каналу рассказал волонтер и соучредитель "Армия SOS" Алексей Савченко.

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Не ставили своей целью создать программное обеспечение

По его словам, работа над приложением началась в 2015 году, по запросу военных, которым были необходимы качественные карты. В то время на рынке были альтернативы, но это было закрытое программное обеспечение, которое каждая страна разрабатывала для себя.

Мы не ставили первоначально целью создать именно программное обеспечение. Мы ставили цель – отвечать на запрос военных. Военные пригласили карты – мы дали им карты. Несколько разновидностей: спутниковые, топографические карты,

– заметил волонтер.

Алексей Савченко рассказал, что в начале войны наши военные столкнулись с проблемой, которая сейчас у россиян – они воевали с картами 80-х годов. И там, где было указано поле, уже находился жилой массив или деревня.

Потребность была как раз в картах. И потом, получая фидбек с фронта, это обрастало дополнительными функциями,

– объяснил Алексей Савченко.

Что важно, по словам волонтера, отдельным подразделениям артиллеристов или разведке необходим только планшет для установки программного обеспечения. Все остальное оборудование размещается в пунктах управления.

Алексей Савченко о программном обеспечении для армии: смотрите видео

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