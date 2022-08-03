Додаток призначений для обміну інформацією та коригування вогню. Про це 24 каналу розповів волонтер та співзасновник "Армія SOS" Олексій Савченко.

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Не ставили за мету створити програмне забезпечення

За його словами, робота над застосунком розпочалася у 2015 році, на запит військових, яким були необхідні якісні карти. На той час на ринку були альтернативи, але це все було закрите програмне забезпечення, яке кожна країна розробляла для себе.

Ми не ставили спочатку за мету створити саме програмне забезпечення. Ми ставили за мету – відповідати на запит військових. Військові запросили карти – ми дали їм карти. Декілька різновидів: супутникові, топографічні карти,

– зауважив волонтер.

Олексій Савченко розповів, що на початку війни наші військові зіштовхнулися зі проблемою, яка є зараз у росіян – вони воювали з картами 80-х років. І там, де було вказане поле, вже був житловий масив або село.

Потреба була саме в картах. І потім, отримуючи фідбек з фронту, це обростало додатковими функціями,

– пояснив Олексій Савченко.

Що важливо, за словами волонтера, окремим підрозділам артилеристів або розвідки необхідний тільки планшет для встановлення програмного забезпечення. Все інше обладнання розташовується у пунктах керування.

Олексій Савченко про програмне забезпечення для армії: дивіться відео

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