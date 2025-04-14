Почему Украине нужна Мрия

В образовании мы сформировали миссию – построить систему, способную формировать профессиональных и счастливых людей для новой инновационной экономики. Воспитать граждан, способных защитить себя и собственный дом от любых угроз. Для этого нам нужно сделать большое количество изменений в каждом звене – от дошкольного до высшего образования. И без Мрии нам не обойтись.

В течение последних двух лет мы трансформируем систему образования. Уже внедрили важные решения: меняем образовательные пространства, перезапустили НУШ, обновляем наблюдательные советы в ЗВО, реформируем профтехобразование, запустили гранты на обучение и тому подобное. И в этих трансформациях Мрия занимает важное место. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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С точки зрения получения результата сфера образования не самая простая для оценки. Но невозможно менять программы, стандарты образования, внедрять инновации, не понимая, какой это дает результат. Для этого нужно 10 – 15 – 20 лет. Но мир развивается очень быстро, и у нас нет столько времени.

Поэтому для всего правительства Мрия становится инструментом, на который мы опираемся, чтобы принимать качественные управленческие решения, понимать, как работают стандарты или программы и как контент влияет на качество образования.

По сути, Мрия открывает код системы образования и позволяет быстрее реагировать на любые проблемы. Потому что будущее – за системами образования, которые гибкие и быстро реагируют на изменения, происходящих в мире.

Функционал Мрии

С начала учебного года Мрия была в масштабном бета-тесте в 40 школах из шести областей. За это время администрации школ, учителя, родители и дети полноценно использовали Мрию в учебном процессе. А наша философия развития Мрии заключается в том, что мы задаем сотни вопросов, чтобы получить фидбек и учесть его в развитии экосистемы.

Уже сейчас Мрия доступна для школы в каждом городе и селе. Параллельно мы работаем над тем, чтобы в Мрии было еще больше нового функционала, который уберет бюрократию из жизни учителей, поможет родителям лучше понимать успехи ребенка, а детям – самореализоваться и стать теми, кем они хотят быть.

Для учителей

Первый важный функционал Мрии – электронный журнал для учителя. Учителя могут выставлять оценки быстро и легко, а если нужно – даже "карандашом", чтобы потом отредактировать. А скоро появится улучшенная функция – автоматизированное выставление оценок. Система на основе полученных оценок автоматически будет предлагать баллы учеников – и учитель сможет выставить их в один клик всему классу, если согласен с калькуляцией.

В Мрии учителя могут вносить и изменять календарно-тематические планы, публиковать домашние задания, а родители – просматривать детали уроков, чтобы понимать, что именно проходят их дети и как их поддержать.

Для родителей

Мы усовершенствовали в Мрии дашборд для родителей и детей, который показывает ключевые детали об обучении: средние баллы по предметам, посещаемость, какие моменты требуют особого внимания, а в каких дети раскрывают свои сильные стороны.

В Мрии мы сфокусированы не просто на оценках, а на понимании динамики обучения. Чтобы ребенок видел, как ежедневные усилия влияют на его путь к цели – например, поступления в университет. А родители – не просто видели цифру, а понимали, что за ней стоит.

Для детей

В Мрии доступен образовательный документ Мрия ID, план дня, отображаются домашние задания и статусы выполнения, результаты обучения и тому подобное. С нового учебного года внедрим геймификацию, чтобы дети могли собирать огоньки за выполненные домашние задания, а за выполнение учебных заданий в специальном разделе получали внутреннюю валюту – Мрийки. Их можно обменять на подарки от партнеров: билеты в кино, мастер-классы, VR-квесты и тому подобное.

Кроме этого, в Мрии уже доступна библиотека контента на 5 000+ видео и аудио – отдельный контент для учителей, родителей и учеников.

Администрация школы

Мрия уже упрощает управление школой. Для администрации есть удобный обзор работы учителей в несколько кликов, без долгих поисков в журналах. Уже с мая школы получат больше аналитики и отчетов об учебных достижениях, посещаемость, выписки оценок, эффективность учителей. Все – в одном кабинете. Это минус бюрократия и плюс фокус на детей.

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Искусственный интеллект в Мрии

Мы интегрируем искусственный интеллект почти в каждый наш проект. Мрия не исключение. В мае интегрируем AI-рекомендации. Похоже, как это работает в YouTube, только с фокусом на развитие детей. Система будет рекомендовать контент, учитывая результаты ребенка в школе, а также его интересы. Учитывать поведение: что ребенок просматривает, сохраняет, лайкает. Все это влияет на рекомендации, поэтому Мрия будет предлагать детям контент и релевантные материалы, которые помогут всесторонне развиваться с фокусом на собственных интересах.

Также мы уже разработали и внедряем функцию генерирования тестов: с помощью ИИ учителя смогут генерировать тесты в несколько кликов, а не создавать их вручную в Google-формах или Microsoft Word, искать в интернете или спрашивать у коллег.

ИИ будет использовать данные из деталей урока, материалы из учебника и методические подходы к созданию тестов, а также сможет генерировать тесты на базе персональных наработок учителей.

Следующий этап – Мрия для дошкольного образования

Образование начинается с дошкольного образования. Именно в это время начинает формироваться личность, закладываются первые "мягкие" и "твердые" навыки, первый опыт с системой образования.

Сейчас воспитатели тратят до 10 часов в неделю на рутину, которая не касается обучения детей. Почти 90% администраций готовят отчеты вручную, а родители не понимают, как проходит день ребенка в саду – что учит, как чувствует себя.

Мрия для дошкольников – решения, которое закрывает реальные боли: педагоги получат готовые материалы и автоматизированное планирование, администрации – полную аналитику и учет без бумаг, родители – прозрачность и ощущение спокойствия за своих детей.

В 2025-м – старт пилотирования. А уже в следующем году – масштабирование на все желающие садики.

Как подключить Мрию

Уже в этом году планируем присоединить к Мрии около двух тысяч новых школ. 1000 школ подала заявки на подключение к Мрие. Более 150 – в процессе. Команда Мрии помогает школам с подключением и обучением, а поддержка сопровождает пользователей на каждом этапе – консультирует и помогает решить все вопросы.

Подключить Мрию можно двумя путями:

первый – школа подключается напрямую;

второй – подключение группой: громадой, городом, целой областью. Подать заявку можно – по ссылке.

Наша команда внедрения свяжется с вами и поможет пройти путь к качественным и системным изменениям в образовании.