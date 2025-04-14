Протягом останніх двох років ми трансформуємо систему освіти. Вже впровадили важливі рішення: змінюємо освітні простори, перезапустили НУШ, оновлюємо наглядові ради в ЗВО, реформуємо профтехосвіту, запустили гранти на навчання тощо. І в цих трансформаціях Мрія посідає важливе місце. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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З погляду отримання результату сфера освіти не найпростіша для оцінювання. Але неможливо змінювати програми, стандарти освіти, впроваджувати інновації, не розуміючи, який це дає результат. Для цього потрібно 10 – 15 – 20 років. Але світ розвивається дуже швидко, і в нас немає стільки часу.

Тому для всього уряду Мрія стає інструментом, на який ми спираємося, щоб ухвалювати якісні управлінські рішення, розуміти, як працюють стандарти чи програми і як контент впливає на якість освіти.

По суті, Мрія відкриває код системи освіти й дає змогу швидше реагувати на будь-які проблеми. Бо майбутнє – за системами освіти, які гнучкі й швидко реагують на зміни, що відбуваються у світі.

Функціонал Мрії

З початку навчального року Мрія була в масштабному бета-тесті в 40 школах із шести областей. За цей час адміністрації шкіл, учителі, батьки і діти повноцінно використовували Мрію в навчальному процесі. А наша філософія розвитку Мрії полягає в тому, що ми ставимо сотні запитань, щоб отримати фідбек і врахувати його в розвитку екосистеми.

Уже зараз Мрія доступна для школи в кожному місті й селі. Паралельно ми працюємо над тим, щоб у Мрії було ще більше нового функціоналу, який прибере бюрократію із життя вчителів, допоможе батькам краще розуміти успіхи дитини, а дітям – самореалізуватися й стати тими, ким вони хочуть бути.

Для вчителів

Перший важливий функціонал Мрії – електронний журнал для вчителя. Учителі можуть виставляти оцінки швидко й легко, а якщо потрібно – навіть "олівчиком", щоб потім відредагувати. А скоро з'явиться покращена функція – автоматизоване виставлення оцінок. Система на основі отриманих оцінок автоматично пропонуватиме бали учнів – і вчитель зможе виставити їх в один клік усьому класу, якщо згоден із калькуляцією.

У Мрії вчителі можуть вносити й змінювати календарно-тематичні плани, публікувати домашні завдання, а батьки – переглядати деталі уроків, щоб розуміти, що саме проходять їхні діти і як їх підтримати.

Для батьків

Ми вдосконалили в Мрії дашборд для батьків і дітей, який показує ключові деталі про навчання: середні бали з предметів, відвідуваність, які моменти потребують особливої уваги, а в яких діти розкривають свої сильні сторони.

У Мрії ми сфокусовані не просто на оцінках, а на розумінні динаміки навчання. Щоб дитина бачила, як щоденні зусилля впливають на її шлях до мети – наприклад, вступу в університет. А батьки – не просто бачили цифру, а розуміли, що за нею стоїть.

Для дітей

У Мрії доступний освітній документ Мрія ID, план дня, відображаються домашні завдання й статуси виконання, результати навчання тощо. З нового навчального року впровадимо гейміфікацію, щоб діти могли збирати вогники за виконані домашні завдання, а за виконання навчальних завдань у спеціальному розділі отримували внутрішню валюту – Мрійки. Їх можна обміняти на подарунки від партнерів: квитки в кіно, майстеркласи, VR-квести тощо.

Окрім цього, у Мрії вже доступна бібліотека контенту на 5 000+ відео й аудіо – окремий контент для вчителів, батьків та учнів.

Адміністрація школи

Мрія вже спрощує управління школою. Для адміністрації є зручний огляд роботи вчителів у кілька кліків, без довгих пошуків у журналах. Уже з травня школи отримають більше аналітики та звітів про навчальні досягнення, відвідуваність, виписки оцінок, ефективність учителів. Усе – в одному кабінеті. Це мінус бюрократія і плюс фокус на дітей.

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Штучний інтелект у Мрії

Ми інтегруємо штучний інтелект майже в кожен наш проєкт. Мрія не виняток. У травні інтегруємо AI-рекомендації. Схоже, як це працює в YouTube, тільки з фокусом на розвитку дітей. Система рекомендуватиме контент, ураховуючи результати дитини в школі, а також її інтереси. Ураховуватиме поведінку: що дитина переглядає, зберігає, лайкає. Усе це впливає на рекомендації, тож Мрія пропонуватиме дітям контент та релевантні матеріали, які допоможуть усебічно розвиватися з фокусом на власних інтересах.

Також ми вже розробили та впроваджуємо функцію генерування тестів: за допомогою ШІ вчителі зможуть генерувати тести в декілька кліків, а не створювати їх вручну в Google-формах чи Microsoft Word, шукати в інтернеті або питати в колег.

ШІ використовуватиме дані з деталей уроку, матеріали з підручника та методичні підходи до створення тестів, а також зможе генерувати тести на базі персональних напрацювань учителів.

Наступний етап – Мрія для дошкілля

Освіта починається з дошкілля. Саме в цей час починає формуватися особистість, закладаються перші "м'які" й "тверді" навички, перший досвід із системою освіти.

Зараз вихователі витрачають до 10 годин на тиждень на рутину, яка не стосується навчання дітей. Майже 90% адміністрацій готують звіти вручну, а батьки не розуміють, як минає день дитини в садочку – що вчить, як почувається.

Мрія для дошкілля – рішення, яке закриває реальні болі: педагоги отримають готові матеріали та автоматизоване планування, адміністрації – повну аналітику й облік без паперів, батьки – прозорість та відчуття спокою за своїх дітей.

У 2025-му – старт пілотування. А вже наступного року – масштабування на всі охочі садочки.

Як під'єднати Мрію

Уже цьогоріч плануємо доєднати до Мрії близько двох тисяч нових шкіл. 1000 шкіл подала заявки на під'єднання до Мрії. Понад 150 – у процесі. Команда Мрії допомагає школам з під'єднанням та навчанням, а підтримка супроводжує користувачів на кожному етапі – консультує й допомагає вирішити всі питання.

Під'єднати Мрію можна двома шляхами:

перший – школа під'єднується напряму;

другий – під'єднання групою: громадою, містом, цілою областю. Подати заявку можна – за посиланням.

Наша команда впровадження зв'яжеться з вами й допоможе пройти шлях до якісних і системних змін в освіті.