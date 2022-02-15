Приложение "Приват24" перестало работать

Ряд пользователей жалуются на сбой в работе приложения "Приватбанк". Оно перестало работать 15 января около 17:00.

При попытке зайти в приложение отображается сообщение "не удалось выполнить запрос", сообщает 24 канал. По состоянию на 17:45 проблему все еще не устранили

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Как указали в "Приватбанке", сбой произошел из-за проблем с сервером. Мы пытаемся дозвониться в пресс-службу, чтобы получить более подробный комментарий.



"Приват24" не работает / Скриншот 24 канала

Проблемы также с "Ощадбанком"

В то же время клиенты "Ощадбанка" массово жалуются на сбои в работе банкоматов. Также не работает приложение и онлайн-сервисы. Пока с карточек нельзя снять деньги или зачислить их.

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